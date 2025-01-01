Бенямин Нетаняху е "труден понякога", заяви днес американският президент Доналд Тръмп, посрещайки израелския министър-председател в имението си в Мар-а-Лаго, в щата Флорида, предаде Ройтерс.

Двамата заявиха заедно, че радикалната палестинска групировка "Хамас", чието нападение на 7 октомври 2023 г. срещу израелска територия даде началото на двугодишната война в ивицата Газа, трябва да се разоръжи.

Тръмп добави, че се надява втората фаза на мирния му план за анклава да влезе в действие "много бързо".

"Поговорихме си около пет минути и за това време вече решихме три от въпросите", каза президентът на САЩ.

"Той е военновременен премиер, който е герой. Как да не го помилваш. Говорих с президента (на Израел Ицхак Херцог - бел. ред.) и той ми каза, че това е в процес на подготовка", каза Тръмп по адрес на Нетаняху пред журналисти в Мар-а-Лаго.

Израелският президент Херцог не е провеждал разговори с американския си колега Доналд Тръмп, откакто преди няколко седмици беше подадена молба за помилване на израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщиха същевременно днес от президентската канцелария, посочва Ройтерс.

Изявлението дойде малко след като Тръмп заяви, че Херцог му е казал, че помилването на Нетаняху е "в процес на подготовка".

Освен това президентът на САЩ заяви днес, че Вашингтон ще предприеме бързо нови атаки срещу Иран, ако Техеран се опита да възстанови ядрената си програма.

"Чувам, че Иран се опитва отново да се въоръжава и ако го направят, ще трябва да ги ударим. Направо ще ги попилеем", каза Тръмп пред журналисти в присъствието на Нетаняху.

Американският президент добави, че остава отворен за договаряне на "сделка", което той определи като "много по-разумно".

Тръмп обяви също, че САЩ са нанесли удар по пристанищна инфраструктура във Венецуела, където по думите му, са били товарени наркотици на кораби.

"Имаше голяма експлозия в район на пристанищна инфраструктура, където се товареха наркотици на кораби. Те товарят кораби с наркотици. Първо, нанасяхме удари по корабите, а сега - по пристанището", каза Тръмп, без да дава повече подробности.