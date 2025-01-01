Камен Алипиев - Кедъра сподели в социалните мрежи, че е приет в болница.

"Слушайте сигналите, които тялото ви дава и си обръщайте повече внимание. Чичо ви не го направи и вместо да отиде на (поне един) Стефановден, да се качи на Черни връх, да бъде част от величествения трибют в чест на Леми Килмистър и да отида на най-интересния мач от българското баскетболно първенство тази вечер във Варна, той си седи кротко в болницата и му вливат разни безалкохолни неща през абокат, защото от много акъл си причини бронхоспазъм", пише той.

"В резултат на това може да пропусне и нова година, и Васильовден и да си прекара много добре", завършва поста си той.