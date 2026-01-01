В навечерието на 8 март центърът на Враца се преобрази в още по-цветно и красиво място, благодарение на специално подготвената празнична украса.

Цветните арки, декоративни кътове и малки инсталации създават атмосфера на радост и празничност, поканвайки гражданите и гостите на града да се усмихнат, да направят снимки и да се насладят на малките моменти на красота.

И макар че празникът на жената е в центъра на вниманието, това е само началото, отбелязват от Община Враца. След 8 март украсата ще бъде надградена и ще се превърне в част от празничната атмосфера на предстоящите Великденски дни, добавяйки още повече цвят и настроение в сърцето на града.

Жителите и гостите на Враца са поканени да се разходят из центъра, да се насладят на красивите инсталации и да споделят снимки и радостни моменти с близки и приятели.