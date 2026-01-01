Младеж, който преди четири години бе покосен от волтова дъга при опит за селфи върху влак на бургаската гара, днес се включи в кръводарителската акция на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) в Бургас, насочена към абитуриенти. Това съобщиха от пресцентъра на община Бургас.

За осма година лечебното заведение призова младите хора да започнат живота си като възрастни с добро дело – като дадат част от себе си, за да живее друг.

Акция по кръводаряване за момчето, ударено от волтова дъга в Бургас

Християн дойде със съученици от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ). "Чувствам го като свой дълг. Благодарен съм на всички, които тогава са дарили за мен. Имах много време за размисъл в болницата, още тогава реших, че ще го направя и когато разбрах, че моето училище ще участва в тази инициатива, без колебание дойдох", сподели той. Гимназията е традиционен участник в кампанията на болницата и нейни ученици се включват в акциите всяка година.

Младежът претърпява множество операции, но лекарите успяват да го спасят. Следват месеци на възстановяване. Но белезите от инцидента остават, заедно с огромното желание да предпази тийнейджърите, които се впускат в подобни "предизвикателства" и днес.

Абитуриенти от Бургас се включиха в акция за кръводаряване

"Знам, че когато си на 14-15 години последните хора, които слушаш, са родителите. Наскоро имаше подобен случай на моя, свързах се с близките, окуражавах ги. За съжаление, това дете не успяха да го спасят. Хора, слушайте си родителите, не правете такива глупости, защото знам какво е целите ти ръце да са в белези, другите да те гледат странно. Аз получих втори шанс за живот, но не всеки го получава", каза момчето.

Близо 60 ученици от ПГМЕЕ и Строителната гимназия в Бургас се включиха в кръводарителската акция днес. Абитуриенти от Професионалната гимназия по селско стопанство в Карнобат, от Средно училище "Христо Ботев" – Айтос, също участваха в изнесените акции по градове. Подадени са заявки и от други училища.

Организацията е трудна и продължителна, но резултатът е удовлетворяващ, както за нас, така и за учениците. Сред нашите абитуриенти вече има такива, които даряват за втори път - веднъж в 11. клас, когато са навършили пълнолетие, и сега, каза инж. Бояна Георгиева, класен ръководител в ПГМЕЕ.

Само за първите два месеца на тази година кръводарителите в Отделението по трансфузионна хематология в Бургас са над 2000. В последните две години болницата постави рекорд – близо 10 000 дарители на година, 3000 от които дават кръв за първи път.