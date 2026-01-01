Иран е изстрелял ракети срещу Израел рано сутринта, съобщи израелската армия, добавяйки, че са активирани системите за противовъздушна отбрана, предадоха ДПА и Франс прес.

По-рано вече беше съобщено за ирански ракетни атаки.

В същото време израелските въздушни сили започнаха нова широка вълна от удари по цели в иранската столица Техеран. Иранските държавни медии излъчиха кадри, показващи голям пожар на международното летище Мехрабад в Техеран.

Размяната на удари се случва около седмица след началото на американско-израелските удари по Иран.