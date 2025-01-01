Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че преговорите за мир в Украйна са близо до сделка, но по време на неговия разговор в имението му в Мар а Лаго във Флорида с украинския президент Володимир Зеленски така и не беше постигнат значителен пробив и остават един или два трънливи въпроса за разрешаване, обобщават световните агенции.

Двамата лидери определиха срещата си за страхотна въпреки тези оставащи трънливи въпроси. Зеленски каза, че те са обсъдили всички аспекти на точките от американския план за прекратяване на конфликта в Украйна. Според Зеленски по 90 процента от точките в плана е постигнато съгласие. Тръмп не спомена проценти в тази насока. Зеленски каза, че гаранциите за сигурност за Украйна са готови на 100 процента, докато Тръмп спомена 95 процента. "Ще има гаранции за сигурността. Те ще бъдат силни. И европейските страни ще бъдат много въвлечени“, заяви Тръмп пред журналисти в началото на срещата със Зеленски.

След срещата и двамата лидери обаче признаха, че териториалните въпроси си остават трудна тема. Тръмп каза, че идните седмици ще покажат дали войната ще приключи. Той обаче предупреди, че могат да възникнат неочаквани проблеми, които да попречат на цялото усилие. „Може да се случи нещо, за което не мислите, но което е много важно и да провали всичко. Вижте, преговорите бяха много трудни“, каза той, въпреки че спомена за постигнат нов напредък.

Тръмп дори спомена възможността да отиде в Киев и да говори пред парламента на Украйна, за да прокара плана си за мир, а Зеленски му каза, че е добре дошъл.

Относно трънливите териториални въпроси Тръмп каза: „Наближаваме до споразумение по този въпрос. И това е голям въпрос. Разбира се, това е един от големите въпроси и мисля, че сме по-близо до намиране на решение“.

Взимайки думата след него, Зеленски също говори за голям напредък. Той спомена, че по плана в 20 точки и по въпроса за гаранциите за сигурност се работи и по план за просперитет на неговата страна, който е в процес на финализиране.

Зеленски подчерта след срещата си с американския президент, че териториалните въпроси си остават трудни. „Вие знаете нашата позиция. Трябва да уважаваме нашите закони и нашия народ. Ние уважаваме територията, която контролираме“, заяви Зеленски

Той повтори позицията си, че въпросът за територията в крайна сметка ще трябва да бъде решен от народа на Украйна и отбеляза, че до референдум може да се стигне по всеки пункт от мирния план – не само по точката за територии. Той остави отворена и възможността за някакво участие на парламента в тази насока.

„Можем да проведем референдум по всяка точка от този план“, каза той. „Разбира се, нашето общество трябва да избере, а украинците са тези, които трябва да гласуват, защото това е тяхната земя, защото това не е земя на един единствен човек. Това е земята на нашия народ от много поколения насам“, допълни Зеленски.

Срещата между двамата лидери се проведе, след като Вашингтон представи преди около месец план за край на войната в Украйна, съдържащ 28 точки. Тогава обаче Киев и неговите европейски съюзници прецениха плана като прекалено близък до претенциите на Русия. Зеленски настоя за преработване и това стана след месец на преговори.

Новата версия на плана е в 20 точки и предлага замразяване на фронта по настоящите позиции, но без да предлага непосредствено решение на териториалните претенции на Русия, която контролира около 20 процента от територията на Украйна, отбелязва Франс прес.

Новият документ обаче изоставя две ключови изисквания на Кремъл - изтегляне на украинските военни от Донецка област и юридически обвързващ ангажимент от страна на Украйна, че няма да се присъедини към НАТО.

Няколко часа преди срещата на двамата лидери, продължила два часа и половина, Тръмп проведе телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, продължил също два часа и половина. Той го определи като много продуктивен и заяви, че Путин е също толкова сериозен, колкото и Зеленски в желанието си да сложи край на конфликта. Украйна и европейските лидери обвиняват Путин, че е отговорен на продължаването на войната, която самият той предизвика, отбелязва Франс прес.

Тръмп заяви, че след разговора със Зеленски той ще се обади отново по телефона на Путин. Той настоя, че вярва, че Путин иска мир. Тръмп също така заяви по време на брифинга със Зеленски след срещата им, че Русия ще помогне с възстановяването на Украйна.

След разговора им Зеленски и Тръмп участваха и във видеоконферентен разговор с няколко европейски лидери, а през януари те ще проведат среща с тях във Вашингтон, съобщи Зеленски. Същите тези лидери вчера разговаряха само със Зеленски, потвърждавайки подкрепата си за Украйна.

Преди броени дни президентът на Украйна представи детайли от последния вариант на плана за САЩ за прекратяване на войната, договорен след преговори между представители на Киев и на Вашингтон и изпратен на Москва за мнение, припомня Франс прес. Документът ще бъде допълнен от двустранни споразумения между САЩ и Украйна, касаещи сигурността и възстановяването.

Зеленски представи тогава съдържанието на плана точка по точка по време на брифинг с журналисти в Киев и Франс прес го представя на свой ред. Точките в плана съдържат следното:

1. Признаване на суверенитета на Украйна от всички, подписали споразумението.

2. Споразумението е пълна и безусловна договореност за ненападение между Русия и Украйна. За целта на поддържане на траен мир ще бъде създаден механизъм за наблюдение с цел контрол на линията на съприкосновение чрез безпилотно въздушно наблюдение, за да се осигури бързо докладване на нарушенията и разрешаване на споровете. Технически екипи ще уточнят всички детайли.

3. Украйна ще получи солидни гаранции за сигурност.

4. Украинската армия ще запази численост от 800 000 души в мирно време.

5. САЩ, НАТО и подписалите споразумението европейски държави ще предоставят на Украйна гаранции за сигурност по модела на по член 5 от Договора за НАТО.

a) Ако Русия нахлуе в Украйна, освен координиран военен отговор, всички глобални санкции срещу Русия ще бъдат възстановени.

b) Ако Украйна нахлуе в Русия или открие огън по руска територия без провокация, гаранциите за сигурност ще се считат за невалидни. Ако Русия открие огън по Украйна, гаранциите за сигурност влизат в сила.

c) Двустранни гаранции за сигурност не се изключват в рамките на настоящото споразумение.

6. Русия ще официализира политика на ненападение спрямо Европа и Украйна във всички закони и документи, необходими за ратификацията.

7. Украйна ще стане член на ЕС в ясно определен срок, а в краткосрочен план ще получи привилегирован достъп до европейския пазар.

8. Ще бъде създадена мащабна глобална програма за развитие на Украйна, която ще бъде определена в отделно споразумение за инвестиции и бъдещ просперитет. Тя ще обхваща широк спектър от икономически области, включително, но не само:

a) Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиции в бързо разрастващи се сектори, включително технологии, центрове за данни и изкуствен интелект.

b) САЩ и американски компании ще си сътрудничат с Украйна и ще инвестират съвместно в реконструкцията, както и в развитието, модернизацията и експлоатацията на газовата инфраструктура на Украйна, включително газопроводите и съоръженията за съхранение.

c) Ще бъдат положени съвместни усилия за възстановяване на засегнатите от войната райони с цел възстановяване, преизграждане и модернизация на градовете и жилищните квартали.

d) Развитие на инфраструктурата.e) Добив на полезни изкопаеми и природни ресурси.f) Световната банка ще предостави специален финансов механизъм за гарантиране на средства с цел ускоряване на тези усилия.g) Ще бъде създадена високопоставена работна група с назначаването на водещ световен финансов ръководител като администратор, натоварен с организирането на изпълнението на стратегическия план за възстановяване.

9. Ще бъдат създадени няколко фонда, посветени на възстановяването на украинската икономика, реконструкцията на пострадалите райони, както и на хуманитарните въпроси:

a) САЩ и европейските държави ще създадат инвестиционен и грантов фонд с целеви размер от 200 милиарда долара за прозрачно и ефективно финансиране в Украйна.

b) Широк набор от капиталови инвестиции и други финансови инструменти ще бъдат мобилизирани за възстановяването на Украйна след края на конфликта.

c) Украйна ще прилага най-високите световни стандарти за привличане на преки чуждестранни инвестиции.

d) Украйна си запазва правото да иска репарации за нанесените щети.

10. След сключването на споразумението Украйна ще ускори процеса по сключване на споразумение за свободна търговия със САЩ.

11. Украйна потвърждава, че ще остане държава без ядрено оръжие в съответствие с Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

12. Запорожката АЕЦ ще бъде управлявана съвместно от три държави: Украйна, САЩ Русия.

13. Русия и Украйна се ангажират да въведат образователни програми в училищата и в обществото, които насърчават разбирателството и толерантността към различните култури и се борят срещу расизма и предразсъдъците. Украйна ще прилага правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиците на малцинствата.

14. В Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област линията на разполагане на сили към датата на влизането в сила на споразумението ще бъде де факто призната за линия на съприкосновение:

a) Страните потвърждават де факто, че това е линията на съприкосновение – там, където се намират силите в момента.

b) Работна група ще се събере, за да определи предислоцирането на силите, необходимо за прекратяване на конфликта, както и параметрите на евентуални бъдещи специални икономически зони.

c) При равностойна основа за движенията на военните международни сили ще бъдат разположени по линията на съприкосновение, за да наблюдават спазването на настоящото споразумение. Ако бъде взето решение за създаване на такава зона, тя трябва да получи специално одобрение от украинския парламент или да бъде подложена на референдум.

d) Русия трябва да изтегли войските си от Днепропетровска, Николаевска, Сумска и Харковска област, за да влезе настоящото споразумение в сила.

e) Страните се съгласяват да спазват правилата, гаранциите и задълженията на Женевските конвенции от 1949 г. и техните допълнителни протоколи, които се прилагат изцяло на територията, включително универсално признатите права на човека.

15. След като постигнат бъдещи териториални договорености, Русия и Украйна се задължават да не променят тези договорености със сила.

16. Русия няма да възпрепятства използването от Украйна на река Днепър и Черно море за търговски цели.

17. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за решаване на останалите неразрешени въпроси:

a) Всички оставащи военнопленници, включително осъдените в Русия от 2014 г. насам, ще бъдат разменени по принципа „всички срещу всички“.

b) Всички задържани цивилни и заложници, включително деца и политически затворници, ще бъдат освободени.

c) Ще бъдат предприети мерки за справяне с проблемите и страданията на жертвите на конфликта.

18. Украйна трябва да организира избори възможно най-скоро след подписването на споразумението.

19. Споразумението има задължителна сила. Неговото прилагане ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвет за мир, председателстван от Тръмп. Украйна, Европа, НАТО, Русия и САЩ щати ще бъдат част от този механизъм. При нарушения ще се прилагат санкции.

20. След като всички страни приемат споразумението, пълно прекратяване на огъня ще влезе в сила незабавно.