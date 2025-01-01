От „Да, България“ реагираха остро на изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, като заявиха, че почитането на паметта на жертвите на Възродителния процес не представлява опасност за държавата. Позицията е публикувана на официалната фейсбук страница на партията.

В своята реакция от „Да, България“ посочват, че Борисов говори за „опасност“, без да уточнява каква точно има предвид. По думите им поклонът пред невинни жертви не може да бъде възприеман като заплаха, а истинската опасност е паметта да бъде използвана за внушения и разделение в обществото.

Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате (ВИДЕО)

От партията припомнят, че последователно са осъждали насилствената смяна на имената и че не за първи път отдават почит на Тюркян чешма. Според тях вместо да говори по същество, лидерът на ГЕРБ използва обвинения и етикети към свои политически опоненти.

В позицията си „Да, България“ поставят въпроса защо Борисов никога не е посетил Тюркян чешма, за да осъди Възродителния процес, и заявяват, че подобни изказвания целят отклоняване на вниманието от реалните проблеми.

По-рано днес във видеообръщение Бойко Борисов коментира действията на свои политически опоненти с думите: „Играете си с нещо, което не разбирате“.