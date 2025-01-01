Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остро предупреждение в социалните мрежи, където заяви:

„Искам да ви кажа, на тези пребоядисани млади комунисчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес, а ние като млади офицери ни изпратиха там – Дулово, Каолиново, Разград, да пазим реколтата. Играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата – не го правете.“

„ДПС-Ново начало”, АПС и „Да, България” почетоха паметта на жертвите на Възродителния процес

Припомняме, че на 26 декември съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев на Тюркян чешма отдадоха почит на жертвите на "Възродителния процес". В пост във фейсбук Божанов заяви, че двамата са се поклонили пред достойнството и болката на българите от турски произход, които са се борили за свобода и демокрация.

На място бяха се събрали и представители на „ДПС-Ново начало”.