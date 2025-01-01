Четирима българи са задържани в Северна Гърция за незаконен превоз на овце, съобщи гръцката агенция АНА-МПА.

Четиримата българи са задържани от полицаи в района на Като Неврокопи, област Драма, в рамките на засилени полицейски проверки за предотвратяване разпространението на шарка по овцете и козите, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Четиримата са пътували с две превозни средства към България, превозвайки общо пет овце, като са задържани преди да успеят да напуснат страната. Автомобилите и животните са конфискувани от властите. Според информацията, след преглед от ветеринарен лекар, петте животни ще бъдат евтаназирани в рамките на въведените в страната санитарни протоколи за справяне със заболяването.

Нова вълна на шарка по овцете и козите бе регистрирана в Гърция в средата на декември. Властите призоваха за стрикно спазване на въведените мерки, за да се ограничи разпространението на болестта. Ръководителят на Ветеринарните служби на Източна Македония-Тракия, цитиран от електронното издание на в. "Катимерини", съобщи, че броят на евтаназираните заради болестта животни е достигнал 62 000 в област Ксанти и 43 000 в област Родопи, което довежда общия брой за региона до 150 000 от общо 441 273 смъртни случая в цялата страна.