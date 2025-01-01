През периода 23-28 декември на територията на област Русе органите на реда са работили по различни криминални деяния, свързани с кражби, телесни повреди, наркотици, както и други инциденти.

Сред основните нарушения се открояват случаи на управление на моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества, престъпления, свързани с притежание на наркотици, кражби, както и разследвания за телесни повреди и други.

Фатален инцидент: 17-годишен младеж загина при тежка катастрофа край Кипилово

Паралелно с това са регистрирани осем катастрофи, при които един човек е загинал, а седем са пострадали.

По всички случаи се водят разследвания, като в голяма част са установени и извършителите.