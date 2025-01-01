В Плевен беше почетена паметта на четирима военнослужещи, загинали в операцията на коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак в периода 2003-2008 година.

Ритуалът започна с приемане на строя на почетния караул от заместник-командира на Пето бригадно командване полк. Калоян Василев. Свещеници отслужиха панихида в памет на загиналите български военни в Ирак.

БТА

Поднесени бяха венци и цветя пред паметната плоча на военнослужещите от Пета Шипченска механизирана бригада, загинали в Ирак - офицерските кандидати Иван Инджов, Свилен Киров, Гърди Гърдев и Димитър Димитров.

Сред дошлите да почетат паметта на загиналите беше и полк. (о.з.) Пламен Партовски, участвал в мисия в Ирак, в база „Кило“ в периода януари – юли 2004 година.

„Тези мисии на Българската армия бяха от значение, за да се затвърди влизането на страната ни в НАТО и в Европейския съюз. Българските военнослужещи изпълняваха своите задачи добросъвестно и професионално. Колегите от Първи батальон пострадаха, като имаше от тях повече убити и ранени, общо за цялата мисия загиналите са 13“, каза пред Партовски.

БТА

Той е бил заместник по логистиката на Втори батальон. Пристига в Ирак през януари 2004 година. „Тогава бе избухнало въстанието на Махди, начело с Муктада Садр, като в Кербала се водиха интензивни бойни действия и нашият батальон влезе в такива.

Това е първото подразделение на Българската армия, влязло в истински бойни действия след Втората световна война. Имаше доста голямо напрежение, но нашите бойци се представиха добре. Мога да заявя с гордост, че българският войник е добър войник във всяко едно отношение - изключително адаптивен и себераздаващ се“, каза още полк. (о.з.) Партовски.

Той допълни, че е в ход изпълнението на проект за откриване на паметник в София на загиналите български военнослужещи в Ирак. Сред дошлите да почетат паметта на загиналите воини бяха и представители на военнопатриотичните организации в Плевен.

БТА

На 27 декември 2003 г. в Кербала в 12:45 часа местно време при терористично нападение срещу българската база загиват Георги Христов Качорин - командир на рота, старши сержант Иван Христов Инджов 0 командир на отделение, младши сержант Антон Валентинов Петров 0 командир на отделение, и Свилен Симеонов Киров - мерач на отделение, според информация на отдел "Справочна" на БТА. Ранени са 27 военнослужещи, разрушена е сградата на щаба на батальона.

България участва в операцията на Коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак от август 2003 г. до декември 2008 година. За този период Българската армия губи 13 военнослужещи.

БТА

В Пантеона на бойната слава, редом със загиналите на 27 декември 2003 г., ще останат: офицерски кандидат Димитър Иванов Димитров, офицерски кандидат Владимир Неделев Пашов, офицерски кандидат Гърди Христов Гърдев, офицерски кандидат Преслав Йорданов Стоянов, офицерски кандидат Валентин Николаев Донев, офицерски кандидат Марин Милев Милев, офицерски кандидат Цветан Стоянов Камов, офицерски кандидат Паун Стоянов Георгиев.