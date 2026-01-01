Новият върховен лидер на Иран е „обсебен от края на дните“ и е „по-опасен“ от баща си, казва Джабер Раджаби, който е учил заедно с него и е бивш служител на режима. Сега живее в изгнание.

Моджтаба Хаменей – син на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей , не се страхува да „убива хиляди“ и ще „се опита да контролира региона“, ако избухне война, твърди Джабер Раджаби.

Раджаби, бивш съветник по външната политика на иранския президент Махмуд Ахмадинеджад, живее в ОАЕ от 2021 г. Той е учил заедно с Моджтаба Хаменей в религиозна семинария в Кум. Според него новият върховен лидер, за когото се смята, че в момента е тежко ранен и се намира в болница, е по-безмилостен от баща си и „по-добър лъжец“.

Пред Jerusalem Post Раджаби заявява:

„Моджтаба няма още от първия ден на власт да каже, че иска да превземе Ал-Кудс (Йерусалим).“

„Той е различен от баща си. Али Хаменей се ядосваше и това си личеше. Моджтаба обаче може да лъже много по-умело и знае как да играе.“

Докато учел с него в семинарията в Кум – най-престижния център за ислямски изследвания в Иран – Раджаби го описва като „обсебен от края на дните“ и вярвал, че има „специална роля в развитието на човечеството по този път“.

Според течението „дванадесетнишки шиити“ (Twelver Shia) – най-големия клон на шиитския ислям, изучаван от Хаменей в Кум – дванадесетият имам, Мохамед ал-Махди, който според вярванията се укрива, ще се завърне в края на времената, за да установи период на глобална справедливост и да премахне потисничеството.

Раджаби допълва, че по време на обучението си Хаменей често е говорил за ядрената програма и военната сила на страната.

„Спомням си как в изследванията в Хавза той казваше, че ядреният въпрос и войниците са неговото наследство. Амбициите на Моджтаба няма да бъдат спрени от въздушни удари.

Раджаби твърди още, че Хаменей е пренебрежителен към човешкия живот.

„Ако може да убие 13 000 от собствените си хора, няма да има проблем да убие 100 000 в Тел Авив. Ако не те е грижа за живота на собствените ти хора, защо би те е грижа за живота на другите?“, казва той.

Коментарите идват в момент, когато новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей се намира в болница със сериозни наранявания, след като е пострадал при същия удар, при който е убит баща му, твърди служител на режима.

56-годишният Хаменей не е бил виждан публично или сниман, откакто пое поста от аятолах Али Хаменей в неделя. Според информацията той е бил ранен при нападение срещу резиденцията на баща си в Техеран в първия ден от войната.

Иранската държавна телевизия го описва като „ранен ветеран“ от войната. Съобщава се, че е получил наранявания по краката и в момента е в болница.