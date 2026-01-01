Внесохме проект за решение на Народното събрание, с което задължаваме Министерския съвет да предприеме мерки за компенсиране на хората и бизнеса от високите цени на горивата, предизвикани от военните действия в Иран. Това каза Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“.

"Многократно и при изслушванията говорихме по тази тема. Бизнесът търпи вече сериозни щети, особено транспортният бизнес. Хората също търпят щети, отбеляза той.

„Като превантивна мярка“: Предлагат България да ограничи износа на дизел и авиационно гориво

Основното, което сме предвидили в тези мерки, с които задължаваме Министерския съвет, е да се създаде фонд, като средства по този фонд се набират от повишеното ДДС вследствие на повишената цена на суровия патрон и на природния газ. Тоест, средствата, с които ще бъде компенсиран бизнесът и хората, ще бъдат практически неутрални за разходната част на бюджета, защото приходите идват от увеличението на ДДС, обясни Цонев.

Предвидили сме мерки за хората – енергийни помощи. Предвидили сме мерки за транспортния бизнес, за селскостопанския сектор и за всички останали сектори в икономиката. Като сме предвидили възможност и Министерският съвет, в рамките на своите правомощия, да финансира фонда от Българската банка за развитие или от други източници – имам предвид бюджета или други заеми – за да може своевременно да реагираме на тази криза, която виждаме, че се задълбочава, защото решение не е на хоризонта. Трябва да реагираме адекватно, още повече, че няколко страни в Европа вече реагираха – някои приеха пределни цени на горивата, други приеха различни мерки. Това, че има служебен кабинет и че влизаме в избори, по никакъв начин не трябва да ни остави извън грижата, която трябва да имаме за хората и за бизнеса, защото този ценови шок може да се отрази много зле на българската икономика, посочи той.

Експертна група се събира заради цените на горивата – ще има ли нови мерки?

На въпрос дали у нас трябва да има таван на цените на горивата Цонев отговори, че това е непазарна мярка и тя не винаги сработва. На този етап смятаме, че трябва да я избегнем, добави той.

Ако тези мерки се предприемат и това заработи, по-нататък ще видим от какво има нужда. Ако се налага, нашата парламентарна група ще свиква извънредни заседания на Народното събрание по темата, независимо, че сме в предизборна кампания, каза още Цонев.