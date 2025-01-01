Представители на парламентарните групи на "Има такъв народ", "БСП - Обединена левица" и ДПС - "Ново начало" и ГЕРБ са внесли проект на решение на Народното събрание, касаещо сектора на горивата в България. То ще бъде разгледано в бюджетна комисия и вспоследствие в пленарна зала. Предложението е България да ограничи износа на дизел и авиационно гориво. Това заяви Делян Добрев от ГЕРБ като превантивна мярка и увери, че „има гориво за много месеци напред“.

„За сектора на горивата в България ГЕРБ предлага да се ограничи износът на дизел и авиационно гориво от страната“, каза Добрев.

Добрев: Не се очакват каквито и да било сътресения на пазара на горива у нас в резултат на санкциите срещу „Лукойл“

И разясни, че искат да предотвратят спекула с цените на горивата и злоупотреба с количествата, които България съхранява. Добрев увери, че „има гориво за множество месеци напред - без да се брои Държавният резерв“.

Георги Димитров

„Виждате създалата се ситуация - във всички държави около нас цените се покачват. Според нас заради това, че се спекулира. За да предотвратим такава спекула, внасяме такава временна мярка за износа на дизел и авиационно гориво“, допълни Добрев.

В самия проект на решение даваме гъвкавост на директора на Агенция „Митници“, ако се налага - поради хуманитарни или технологични причини, свързани с непрекъснатостта на производствения процес, да ограничава износа на определени продукти.