Избирателите, които желаят да гласуват в секция извън страната на изборите за народни представители на 19 април 2026 г., могат да подадат електронно заявление чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Заявлението може да откриете ТУК.

Заявленията за гласуване извън страната се подават за определяне броя на избирателните секции и съставяне на списъка за гласуване.

В сайта на Централната избирателна комисия в Раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 19 АПРИЛ 2026“, Рубрика „Гласуване извън страната“, е публикуван списък на потвърдените и непотвърдените заявления за гласуване извън страната, като е посочена причината за непотвърждаването. До изтичане на срока за подаване на заявленията списъкът се актуализира.