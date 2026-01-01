38-годишен мъж е задържан при специализирана полицейска операция в Стара Загора, след като в дома му са открити боеприпаси, метамфетамин, както и предмети с полицейски отличителни знаци, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 11 март от служители на Второ районно управление в Стара Загора. В хода на операцията е извършено претърсване в жилището на задържания, където са намерени боен патрон, неустановено количество белезникаво кристалообразно вещество, наподобяващо метамфетамин, както и две шишета, буркан и кутийка с течности, за които предстои назначаването на експертиза.

В жилището са открити още тениска с надписи „police“ и „специализирани полицейски сили“, зимна полицейска шапка с емблема и надпис „police“, както и други инструменти и вещи.

С постановление на Районната прокуратура в Стара Загора на служители от Районното управление в Гълъбово е възложено извършването на процесуално-следствени действия и в дома на мъжа в града. Там са намерени и иззети 102 патрона от различен калибър, газов пистолет и други предмети.

По случая е започнато разследване под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.