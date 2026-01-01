68-годишен мъж запали къщата на бившата си съпруга в Лом, съобщиха от полицията.

На 11 март е подаден сигнал от 68-годишната жена, която е съобщила, че забелязала бившия си съпруг пред имота си.

Той е бил с издадена и влязла в сила заповед за незабавна защита. Мъжът е носил със себе си туба със запалителна течност, с която залял и запалил входната врата на имота и врата на къщата ѝ, след което се отдалечил.

Огънят бил е загасен от случайно преминаващи хора. При пожара частично обгорели двете врати на имота.

Извършителят е задържан. Нанесените щети са в процес на изясняване.