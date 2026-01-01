Млада жена с тежки изгаряния е починала в болница в Първомай. Трагедията е от 19 февруари. Близки на починалата се съмняват, че тя е залята с бензин и запалена от мъжа, с когото живеела на семейни начала. По думите им 27-годишната жена е била жертва на домашно насилие от 2 години.

Млада жена е с тежки изгаряния след пожар в Първомай

„Той твърди, че се е опитал да запали печката. В този момент тя била до тоалетна. Шишето се е запалило и той е тръгнал с него към банята. Той твърди, че не е знаел, че тя е там и е хвърлил шишето върху нея. Образувал се е вакуум и е избухнало”, разказа сестрата Даниела Василева. Тя обаче не вярва на тази версия. „Аз смятам, че той умишлено е запалил сестра ми по най-грозния и най-гадния начин”, казва Даниела.

Двойката има 2 деца, които не са признати от бащата. Близки на починалата казват, че от две години тя и децата са били жертви на домашно насилие. Има и 1 подадена жалба в полицията.

„Много пъти исках да се саморазправям с него, но тя не ми позволяваше”, каза бащата на жертвата. Сега именно той се грижи за децата.

Семейството чака съдебномедицинската експертиза.

От пресцентъра на пожарната съобщиха, че по предварителни данни инцидентът е възникнал при опит на обитател на къщата да запали печка на твърдо гориво с бензин. При внезапното възпламеняване на течността е била засегната 27-годишната жена.

От полицията са извършили оглед. Предприети са действия за изясняване на всички факти и обстоятелства и по случая е образувано досъдебно производство.

Към момента мъжът, за когото хората твърдят, че е посегнал на живота на младата жена, не е задържан. Все още не е ясно и къде се намира той.