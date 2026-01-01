Украйна, която се защитава от пълномащабна руска атака от четири години, няма да има друга тежка енергийна криза през предстоящата зима, според нов план, обявен от Европейския съюз, съобщи ДПА.

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен обяви плана, наречен „Ремонт, Възстановяване, Рестартиране“, по време на посещението си в Киев по случай четвъртата годишнина от началото на войната на Русия срещу Украйна.

„Той ще бъде подкрепен с над 920 милиона евро и ще осигури надеждни енергийни доставки в цяла Украйна през зимата на 2026-27 г.“, посочи тя.

За да се постигне това, децентрализираното производство на възобновяема енергия ще бъде ускорено, а мрежите, повредени от руски атаки, ще бъдат възстановени и модернизирани, обясни фон дер Лайен. Освен това ще бъдат ремонтирани повредени електроцентрали.

За незабавна помощ през следващата зима, председателката на ЕК обяви и нов пакет на стойност над 100 милиона евро, който според нея е наличен веднага.

Това се случи, след като ЕС не успя да одобри 20-ия си пакет от санкции срещу Русия и плана за финансова помощ на стойност 90 милиарда евро за Киев поради противопоставянето на Унгария и Словакия.

Украйна твърди, че преживява най-тежката енергийна криза в историята си тази зима. Поради целенасочени руски атаки срещу инфраструктурата, милиони хора са засегнати от продължителни прекъсвания на електрозахранването и отоплението.