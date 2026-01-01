Сметките на клиентите на "Енерго-Про" през февруари са със 7 на сто по-високи от януарските заради повишено потребление, съобщиха от дружеството.

Данните на „Енерго-Про“ за втората отчетна група, която обхваща 279 000 домакинства, показват, че през февруари общо отчетената електроенергия е близо 148 млн. кВтч при малко над 137 млн. кВтч месец по-рано. Отчита се увеличение от 7,38 на сто.

„Енерго-Про“: Февруарските сметки за ток са скочили с 10,74%

Средното потребление на едно домакинство достига 529 кВтч при 493 кВтч през януари. Това води и до ръст от 7,19 процента в средната сметка, която е 71,12 евро за февруари спрямо 66,35 евро през януари. Тези данни са част от общата тенденция на нарастващо потребление през трите отчетни периода на февруари.

Сравнението със същия месец от 2025 г. показва още по-сериозно увеличение. Средното потребление е с над 20 на сто по-високо, а средната сметка нараства с близо 24 процента на годишна база. Основната причина за по-високите стойности е по-интензивното използване на електроенергия през зимните месеци предимно за отопление, осветление и ежедневни битови нужди. Посочените стойности са средни и не могат автоматично да се прилагат към всяко конкретно домакинство, тъй като потреблението е индивидуално.

Хиляди домакинства с шокиращи сметки за ток (ВИДЕО)

Към настоящия момент в „Енерго-Про“ не са установени сгрешени януарски фактури или несъответствия при издаването на сметки към клиенти. Системата за отчитане на дружеството е напълно автоматизирана и работи с висока степен на прецизност, като данните се подават и обработват автоматично, което минимизира възможността за човешка грешка. В случай, че отделен клиент има съмнение относно начислената сума, той може да подаде сигнал или жалба за проверка. Всеки конкретен случай се разглежда индивидуално. При установяване на несъответствие дължимата сума се възстановява, като се извършва чрез приспадане от следващата фактура, посочват от дружеството.

БТА припомня, че от „Енерго-Про“ съобщиха на 16 февуари, че анализът на данните за потреблението на електроенергия при клиентите им показва, че тенденцията на повишена консумация, отчетена през януари, продължава и в началото на февруари при първите издадени фактури за месеца.

Започват извънредни проверки за сметките за ток на битовите потребители

На 4 февруари Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна извънредна проверка във връзка с медийни публикации и сигнали за завишени сметки за електроенергия на битови потребители в страната.