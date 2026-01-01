Омбудсманът Велислава Делчева препоръчва на Пламен Младеновски, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков да бъдат извършени самостоятелни или съвместни проверки на електроенергийните дружества относно формирането на сметките за електроенергия за периода ноември 2025 г. – януари 2026 г., съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Препоръките на Делчева са във връзка със сигнали на граждани за високи сметки за ток за периода декември 2025 г. – януари 2026 г. Тя настоява също да бъде обърнато внимание на възможността електроснабдителните дружества да предоставят опция за разсрочено погасяване на задълженията, за да не се допуска прекъсване на електроснабдяването. Практиката на институцията показва, че подобен подход не се прилага от всички доставчици.

В сигналите си хората твърдят, че сметките им за ток са по-високи в сравнение с предходни периоди. Изразяват и притеснения, че липсва ясна, публична и разбираема информация за начина на формиране на дължимите суми. Гражданите настояват за институционална намеса, проверки на отчитането на електромерите, както и за контрол върху начина, по който енергийните дружества формират фактурите за ток. В редица жалби се посочва и рязко и необяснимо увеличение на потреблението на ток.

От днес започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества и крайните снабдители във връзка със сметките за електрическа енергия на битовите потребители, съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков след заседанието на Министерския съвет по-рано днес.

Станков посочи, че при проверките ще се обърне специално внимание дали отчетните периоди са в рамките на 30 дни, а не обхващат по-дълъг период, както е било през 2013 г., когато в рамките на една сметка са били включени разходите за два месеца. Ще бъде анализирано и качеството на електроснабдяването, включително дали домакинствата са получили услугата с необходимите параметри, добави Станков.