Две белошипи ветрушки от дивата колония в Стара Загора са приети за лечение в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“.



Първата птица – мъжки индивид с пръстен К16 – е постъпила с травма на едното крило, най-вероятно вследствие на сблъсък с елементи от електропреносната мрежа. В момента е настанена в реанимация, храни се добре и ѝ се прилага общоукрепваща терапия. Специалистите са оптимисти за пълното ѝ възстановяване.



Втората ветрушка, също мъжка (пръстен K22), е открита в безпомощно състояние от екипа на центъра. Предполага се, че е била нападната от друга птица. Тя е с лека травма на окото и силен стрес, поради което също е настанена в реанимация.



Освен грижите за животните в центъра, екипът активно наблюдава и подпомага дивите колонии на вида. Това е особено важно през размножителния сезон, когато птиците установяват територии, конкурират се с други видове и често се сблъскват с различни рискове



Белошипата ветрушка е защитен вид, чиито популации са достигнали критично ниски нива основно вследствие на човешка дейност. Именно затова тя се нуждае от целенасочена грижа и подкрепа. Инцидентите в дивата природа не са рядкост, а тези редки и грациозни соколчета преминават през множество изпитания, за да отгледат своето потомство – бъдещи естествени съюзници на хората в земеделието.