Общо 17 бели щъркела с трайни увреждания намериха своя нов дом в два спасителни центъра в Италия. Това съобщиха от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“ в Стара Загора.

Това е вторият подобен трансфер на бели щъркели към Италия, след като миналата година 23 птици бяха приютени от спасителния център CRAS Racconigi. След като събитието придобива широка медийна популярност в Италия, със Спасителния център в Стара Загора се свързват от Centro Fauna Selvatica Il PETTIROSSO от град Модена, които са изявили желание тази година на свой ред да приемат четири двойки птици.

Към тях се присъединяват и Leo Wild Park от град Тоди, които се ангажират да полагат грижи за останалите девет щъркела, информират от Спасителния център.

Освен че птиците получават дом и постоянни грижи, те ще бъдат включени в образователните дейност, които осъществяват двата центъра. А ако бъдат сформирани размножителни двойки и се сдобият с поколение, малките ще бъдат освободени в природата, което ще подпомогне популацията на вида в дивата природа, посочват от организацията.

Това не е единствената държава, с която Спасителния център на „Зелени Балкани“ осъществява подобна инициатива. През 2017 година седем бели щъркела с ампутирани крила станаха част от колекцията на зоопарк Прага в Чехия.

Две години по-късно към тях се присъединяват нови седем екземпляра, а през 2023 година - девет, припомнят от Спасителния център и изказват своята благодарност към Centro Fauna Selvatica Il PETTIROSSO и Leo Wild Park за доброто сътрудничество и покриването на разходите за транспорта на щъркелите.

В края на август Спасителният център към „Зелени Балкани“ проведе поредната си акция по освобождаване на диви животни в природата. От организацията освободиха между 25 и 30 бели щъркела, които бяха пуснати в специално изградения нов хак (изкуствено гнездо) край Раднево. Той бе използван и в средата на август, когато 24 щъркела, отгледани в Спасителния център бяха освободени в природата.