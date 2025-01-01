Птици създадоха природен спектакъл в Тополовград, съобщиха от Общината.

Щъркелите, които в нощта на 12 срещу 13 август покриха покривите и улиците на града, са били от Унгария, Германия и Хърватия, сочат данни от пръстените, засечени от д-р Силвия Дюлгерова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и доброволец към Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Община Тополовград

Над 1400 бели щъркела са кацнали в самия град, което е безпрецедентно явление за региона. Внезапното им спиране в града вероятно е причинено от силния вятър, който е затруднил нормалната им миграция по Виа Понтика - основния прелетен път на мигриращите птици през България.

„На всеки покрив имаше накацали птици. Жителите бяха изумени - такова нещо не се беше случвало никога“, разказва д-р Дюлгерова, която успява да идентифицира поне 30 пръстенувани птици. Общият брой на щъркелите надхвърля 1400.

Община Тополовград

За съжаление, три щъркела са загинали от токов удар на подстанцията в Тополовград. Случаят отново повдига темата за нуждата от по-безопасна електропреносна мрежа за птиците, особено в периодите на масова миграция.

Община Тополовград

Още една добра новина - за първи път от години в Тополовград се наблюдава успешно гнездене на бели щъркели. Две малки вече са готови за първия си полет и се очаква да отпътуват заедно с ятото към Африка.