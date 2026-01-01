Израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува видеоклип, на който пие чаша кафе и разговаря със своя асистент, след като слухове, че е загинал или ранен, бяха излъчени от иранските държавни медии и разпространени онлайн в Иран.

Във видеото, заснето в кафене в покрайнините на Йерусалим и публикувано в профила на Нетаняху в „Телеграм“ и в „Екс“, неговият помощник го моли за коментар.

„Умирам си по кафето. Знаете ли какво? Умирам си по народа си“, казва Нетаняху в клипа, използвайки еврейския жаргон „мет“, който означава „обичам“, но звучи подобно на думата „мъртъв“ на иврит.

В друг момент от видеото Нетаняху вдига ръце към камерата и пита: „Искате ли да преброите пръстите?“ – препратка към спекулации в социалните мрежи, че последното му телевизионно обръщение е било генерирано от изкуствен интелект, тъй като изглежда, че има шест пръста на едната ръка.

Във видеото премиерът призова израелските граждани да спазват инструкциите за безопасност в случай на ракетни удари и добави, че тяхната издръжливост „дава сила на мен, на правителството, на армията, на Мосад (разузнавателната агенция)“.

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

„Правим неща, които не мога да споделя в този момент, но нанасяме много тежки удари по Иран, а също и по Ливан“, заявява още той.

Ройтерс потвърди местоположението на видеото от файлови изображения на кафенето, които съвпадат с интериора, видян във видеото. Датата пък е потвърдена от множество видеоклипове и снимки от днешното посещение на Нетаняху.

Откакто САЩ и Израел започнаха атаките си срещу Иран на 28 февруари, Нетаняху посети поне два града, поразени от ирански ракети, болница, пристанище и военни бази, но достъпът на медиите беше силно ограничен, а видеоклипове бяха разпространени от неговата канцелария.