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Пътническият терминал на летището на северния германски град Хамбург беше евакуиран днес заради инцидент, свързан със сигурността, като всички пътници е трябвало отново да преминат проверка за сигурност, съобщиха летищната администрация и полицията, цитирани от Ройтерс.

От летището уточниха, че излитанията са временно преустановени, докато кацанията продължават по разписание. Пътниците бяха призовани да се свържат с авиокомпаниите си за актуална информация.

„В момента самолети не може да излитат, но кацанията продължават по график. Моля, свържете се с вашата авиокомпания“, пише на уебсайта си на летището.

Според федералната полиция мъж е натиснал авариен бутон, който е отворил евакуационни маршрути, след като е получил неоторизиран достъп до зоната за сигурност на летището.

Виктор Турмаков/БТА
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