Пътническият терминал на летището на северния германски град Хамбург беше евакуиран днес заради инцидент, свързан със сигурността, като всички пътници е трябвало отново да преминат проверка за сигурност, съобщиха летищната администрация и полицията, цитирани от Ройтерс.
От летището уточниха, че излитанията са временно преустановени, докато кацанията продължават по разписание. Пътниците бяха призовани да се свържат с авиокомпаниите си за актуална информация.
🚨 BREAKING: The passenger terminal at Hamburg Airport (HAM) in northern Germany was evacuated due to an unauthorized security breach.— Foskaay (@SolomonFoskaay) June 12, 2026
Operations have since resumed, but travelers are experiencing significant delays and some cancellations.
Here is the rundown of what happened… pic.twitter.com/fadQ4DcyA0
„В момента самолети не може да излитат, но кацанията продължават по график. Моля, свържете се с вашата авиокомпания“, пише на уебсайта си на летището.
🚨 #Breaking Newz Alert 🚨— BreakinNewz (@BreakinNewz01) June 12, 2026
🇩🇪 "Hamburg Airport Terminals Completely Evacuated and All Departures Cancelled Following Major Security Breach Triggered by Unauthorized Airside Entry"
➡️ The international airport in Hamburg, Germany was completely evacuated on Friday morning after a… pic.twitter.com/ctM4jGihwn
Според федералната полиция мъж е натиснал авариен бутон, който е отворил евакуационни маршрути, след като е получил неоторизиран достъп до зоната за сигурност на летището.