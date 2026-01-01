Голям клон на дърво се счупи и падна на ул. "Борис Сарафов" в Асеновград, съобщиха от Общината.
Община Асеновград
Няма пострадали хора и нанесени материални щети.
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На мястото вече са екипи на отдел "Зелени системи".
Община Асеновград
Клонът ще бъде премахнат незабавно и ще бъде направена експертиза на дървото.
Община Асеновград
При необходимост сухите клони ще бъдат премахнати и короната - оформена.