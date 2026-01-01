За първи път Пловдив ще бъде домакин на големия форум за бременни и родители на „Ох, на мама!“. След успешните издания в София събитието ще се проведе на 26 септември 2026 г. в Международен панаир Пловдив и ще събере бъдещи и настоящи родители със специалисти от различни области.
Организираният от „Ох, на мама!“ и Нет Инфо форум ще предложи цял ден с разговори и практически насоки по теми, свързани с бременността, раждането, първите грижи за бебето и предизвикателствата, които идват с порастването на детето.
Домакини на сцената ще бъдат водещите Диляна Георгиева, позната в социалните мрежи като dilianadare, и Илиян Любомиров, творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.
От бременността до първите години на детето
Програмата ще постави във фокус важните теми, които съпътстват бъдещите и настоящите родители. Ще се говори за възможностите при инвитро, проследяването на бременността, съвременната фетална диагностика, ролята на генетиката в медицината и възстановяването на женското тяло след раждането.
Първите месеци с бебето също ще бъдат сред основните акценти. Родителите ще могат да научат повече за успешното кърмене, грижата за нежната бебешка кожа и спокойния сън – теми, които често поставят много въпроси още от първите дни у дома.
С порастването на детето идват и нови предизвикателства. Затова в програмата място намират храненето на бебето, очното здраве и развитието на зрението, както и подготовката на дома и домашния любимец за появата на нов член в семейството. Ще бъде обърнато внимание и на финансовата грижа за детето.
А един от разговорите ще бъде посветен на добре познатото на много родители „Мамо, скучно ми е!“ – и на това какво всъщност се крие зад тези думи.
В края на деня ще има и томбола с разнообразни подаръци за посетителите.
Как да се включите
Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.
Предварителна онлайн регистрация на ohnamama.bg/event.
Важно е да се има предвид, че отбелязването на интерес във Facebook не гарантира запазено място.
Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори Община Пловдив, Медицински център „Д-р Минев“, Purina® PRO PLAN®, NAN 3, Д-р Даниел Ставрев, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds, A-Derma, Кendy Pharma, Софарма АД, Uriage, Детско креативно пространство „Космос“, Unicorn Baby, SmartyKids България, Code SPARK, Witkid.bg, Greno, DEVIN Изворна, Лаборатории Русев, Bioshield, BioAmica, Biozin Kids, МетЛайф България, Заспивай, ЙАЛОКЛИЙН, Lansinoh, Huggy Bear, OneEco, Little Wonders, Meriboo, BioGaia®, Alvina Baby, 1001 Пантофки, „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“, Термо Смарт ЕООД, ASTRATEX, Бочко, Maternea и Издателство „Пътечки“.
Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече.