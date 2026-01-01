За първи път Пловдив ще бъде домакин на големия форум за бременни и родители на „Ох, на мама!“ . След успешните издания в София събитието ще се проведе на 26 септември 2026 г. в Международен панаир Пловдив и ще събере бъдещи и настоящи родители със специалисти от различни области.

Организираният от „Ох, на мама!“ и Нет Инфо форум ще предложи цял ден с разговори и практически насоки по теми, свързани с бременността, раждането, първите грижи за бебето и предизвикателствата, които идват с порастването на детето.

Домакини на сцената ще бъдат водещите Диляна Георгиева, позната в социалните мрежи като dilianadare, и Илиян Любомиров, творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.

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От бременността до първите години на детето

Програмата ще постави във фокус важните теми, които съпътстват бъдещите и настоящите родители. Ще се говори за възможностите при инвитро, проследяването на бременността, съвременната фетална диагностика, ролята на генетиката в медицината и възстановяването на женското тяло след раждането.

Първите месеци с бебето също ще бъдат сред основните акценти. Родителите ще могат да научат повече за успешното кърмене, грижата за нежната бебешка кожа и спокойния сън – теми, които често поставят много въпроси още от първите дни у дома.

С порастването на детето идват и нови предизвикателства. Затова в програмата място намират храненето на бебето, очното здраве и развитието на зрението, както и подготовката на дома и домашния любимец за появата на нов член в семейството. Ще бъде обърнато внимание и на финансовата грижа за детето.

А един от разговорите ще бъде посветен на добре познатото на много родители „Мамо, скучно ми е!“ – и на това какво всъщност се крие зад тези думи.

В края на деня ще има и томбола с разнообразни подаръци за посетителите.

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Как да се включите

Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.

Предварителна онлайн регистрация на ohnamama.bg/event .

Важно е да се има предвид, че отбелязването на интерес във Facebook не гарантира запазено място.

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , и To Be Smart , нашите основни спонсори Община Пловдив , Медицински център „Д-р Минев“ , Purina® PRO PLAN® , NAN 3 , Д-р Даниел Ставрев , ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , както и на нашите партньори Great Wall Motor , Goto jewellery and diamonds , A-Derma , Кendy Pharma , Софарма АД , Uriage , Детско креативно пространство „Космос“ , Unicorn Baby , SmartyKids България , Code SPARK , Witkid.bg , Greno , DEVIN Изворна , Лаборатории Русев , Bioshield , BioAmica , Biozin Kids , МетЛайф България , Заспивай , ЙАЛОКЛИЙН , Lansinoh , Huggy Bear , OneEco , Little Wonders , Meriboo , BioGaia® , Alvina Baby , 1001 Пантофки , „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“ , Термо Смарт ЕООД , ASTRATEX , Бочко , Maternea и Издателство „Пътечки“ .