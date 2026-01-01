Българският сериал „Мамник“ получи поредно международно признание. Продукцията беше обявена за най-добър сериал на международния Silver Screen Film Festival в Чехия в категорията TV/Web Series, съобщиха от Българската национална телевизия (БНТ).

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Копродукцията на БНТ, Falconwing Studio и Global Films вече беше отличена като най-добър сериал на фестивали в САЩ, Швейцария и Великобритания, а също така достигна до финала на Cinema Royale: Paris Edition.

„Мамник“ разказва за сблъсъка на човека с древно зло, оживяло от легендите. Криминалната мистерия се развива в рамките на 12 епизода.

В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен зрителите виждат Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. В актьорския състав са още Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова и Галя Александрова.

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Продуценти заедно с БНТ са Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов. Режисьор и креативен продуцент е Виктор Божинов, а сценаристи са Владислав Тинчев и Димитър Христов – Кевин. Оператор е Антон Бакарски, а музиката е дело на Петър Дундаков.

Новото признание идва, след като наскоро сериалът получи още три отличия от международни филмови фестивали.