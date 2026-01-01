Главният икономист на руската държавна банка за развитие ВЕБ.РФ Андрей Клепач е бил уволнен, след като е предупредил, че Русия губи позиции спрямо Запада в ключови области, съобщава независимият руски вестник The Bell.

Според изданието Клепач дори е заявил, че в някои отношения Русия изостава и от Украйна.

The Bell се позовава на два свои източника, според които икономистът е бил отстранен от поста си. Новината идва само два дни след като в руските медии бяха публикувани откъси от негово изказване, направено през май.

„Изоставаме“, цитира изданието думите му.

„Губим както технологичната, така и икономическата конкуренция в света. И както вече казах, ние го губим не само от Китай и Съединените щати – в някои отношения го губим и от Украйна.“

Клепач е сред разпознаваемите руски икономисти и дългогодишен държавен служител. Преди да заеме поста във ВЕБ.РФ, той е бил заместник-министър на икономическото развитие на Русия.

Информацията за уволнението му засега не е потвърдена независимо от други източници.

Ако отстраняването му действително е свързано с публичните му оценки, случаят би бил показателен за чувствителността на руските власти към критични оценки за състоянието и конкурентоспособността на икономиката на страната.