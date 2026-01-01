Руският президент Владимир Путин посочи Денис Лямин за командир на бъдещите руски войски за безпилотни системи, които ще отговарят за използването на дронове на бойното поле, предаде Ройтерс.

Досега Лямин служеше като началник щаб на руската групировка войски "Център".

Путин обяви назначението в рамките на, по думите му, "усъвършенстване" на военната структура в момент, когато войната в Украйна преполовява петата си година.

"На всички е добре известно, че сме взели решение за създаването на нов род войски - Войски за безпилотни системи. Възникна задачата да се намери човек, които се е изявил по най-добрия начин в подобна работа. За един от най-квалифицираните специалисти в тази сфера е смятан Денис Игоревич Лямин, който досега воюваше в рамките на групировката войски "Център" в качеството на началник щаб", каза Путин на предавано по телевизията съвещание с висши военни в Кремъл, цитиран от ТАСС.

Обръщайки се към Лямин, руският президент подчерта, че новият род войски тепърва ще бъде сформиран.

"Искам да изразя надежда, че вие, а така смятат и министърът на отбраната и началникът на Генералния щаб, бидейки един от най-квалифицираните специалисти, както вече казах, ще доведете докрай сформирането на новия род войски за безпилотни системи и ще го оглавите в близко бъдеще" посочи още Путин.

Лямин е възпитаник на Школата за командване на танкови войски и е служил продължително време в сухопътните войски.

Путин описа групировката войски "Център" като ключова в усилията на Москва за превземе цялата Донецка област, което е основен приритет за Русия.

Путин обяви на същото съвещание, че досегашният командир на групировката войски "Център" Валерий Солодчук ще бъде преместен на длъжност началник на всички тилови служби на армията, а на неговото място ще бъде назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, който досега служеше като командир на групировката войски "Изток", отбелязва Ройтерс.