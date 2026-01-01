С атаките си Украйна се стреми да изолира Крим от Русия. И очевидно успява. На полуострова вече не се продава бензин, електрозахранването и покупката на храни са ограничени. Туристи и местни масово напускат, пише Deutsche Welle.
В неделя сутринта, 21 юни, Сергей Аксьонов, назначеният от Русия администратор на Крим, отправи пределно ясно послание в социалните мрежи: "Уважаеми жители на Крим, от девет часа продажбите на гориво по бензиностанциите се преустановяват - независимо дали се плаща в брой, с карта или с ваучери. Това важи както за частните, така и за юридическите лица". В дните преди това на окупирания от Русия полуостров бяха въведени лимити за зареждане, а по бензиностанциите се извиваха дълги опашки.
Successful attacks deep into Russian territory and increased pressure on occupied Crimea could not only shift the course of the war in Kyiv's favor but also provoke a new escalation from Moscow— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) June 25, 2026
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Украйна нанася удари по много направления
Междувременно несигурното положение с горивото се усеща и при доставките за супермаркетите, споделя местна жителка пред германската обществена телевизия АРД. "Днес бях в магазина и чух, че има ограничения за олиото, захарта, ориза и елдата. Трябва да има някаква причина", казва тя.
Властите налагат и други ограничения - летните детски лагери на полуострова например са отменени, официално по съображения за сигурност. Местната жителка, с която е разговаряла телевизия АРД, казва, че не се предоставя никаква друга информация. И не знае как ще вървят нещата оттук нататък.
Причината за всичко това: украинските нападения с дронове. Украинската армия от седмици атакува все по-интензивно енергийната инфраструктура на Крим. Дроновете поразяват нефтени съоръжения и складове за горива, които служат и за обезпечаването на руските войски.
Сухопътната връзка между Русия и Крим, която минава през окупираните украински области, също все по-често става цел на атаки. Въз основа на обществено достъпните данни анализаторите вече са верифицирали над 250 украински нападения - например срещу руски бензиновози или срещу военни автомобили.
Пълна изолация на Крим?
Украинският министър на отбраната Михайло Федоров вече говори за пълна изолация на Крим и за превръщането на полуострова в "остров".
През последните дни Украйна продължава атаките си срещу логистичните връзки на Русия с Крим. И трите основни моста в северната част на полуострова, които свързват Крим с окупираната от Русия част на Херсонска област бяха сериозно повредени и вече са непроходими. Руснаците се опитват да заменят повредените преходи или с понтонни мостове, или чрез изграждането на временни диги, по които могат да преминават по-леки камиони, но и двете решения водят до значителни логистични затруднения.
Over 700 cars are lined up trying to leave occupied Crimea right now.— Meanwhile in Ukraine (@MeanwhileInUA) June 24, 2026
A fuel depot near the Kerch Bridge is on fire. Three ferries are burning. The bridge was closed for hours and just reopened - to a two-hour wait for inspection.
Ukraine struck the ferry crossing at Kerch… pic.twitter.com/vfPsjBKLzE
На 20 и 21 юни Украйна успешно нанесе удари по цели от двете страни на Кримския мост, което показва, че и този мост е напълно в обсега ѝ и че Русия не е в състояние да отблъсне подобни атаки. От украинските удари бе засегнат и един ферибот, свързващ Крим с континентална Русия, и вече е изведен от експлоатация.
В нощта срещу 23 юни е бил ударен и железопътният мост над Севернокримския канал. Той вече е напълно унищожен, заявиха Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Украинските Сили за специални операции (ССО) публикуваха видео от удара.
⚡️Fresh Ukrainian strikes reportedly hit energy infrastructure in occupied Crimea as power outages continue.https://t.co/HDzB1o9I74— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 25, 2026
"Този ЖП мост беше стратегическа военно-логистична артерия на окупаторите. Обектът беше част от транспортен коридор за преместване на товари, ресурси и военно-материални средства в две ключови направления: от територията на Русия през Крим – за осигуряване на групировката от войски в южно направление, както и вътре в полуострова – за поддържане на функционирането на кримската военна инфраструктура", се казва в съобщението под видеоклипа. Представителите на Руската федерация не коментираха украинските изявления.
Както пише германската обществена телевизия ЦДФ, в резултат на всичко това Крим е практически откъснат от континенталната част на Русия. Освен че продажбата на гориво вече е напълно прекратена, поради недостига на електроенергия са въведени и ротационни прекъсвания на електрозахранването. Германски медии посочват, че на полуострова е започнало масово изселване на туристи и цивилното население: хората се опитват да напуснат района, докато това все още е възможно.
Най-новата атака на Украйна
В нощта срещу сряда, 24 юни, пристанищният град Севастопол е останал без ток след украински атаки с дронове. Енергийната инфраструктура е била засегната и повредена, обяви губернаторът Михаил Развошаев в Телеграм.
По думите му при нощната атака с дронове са били повредени и няколко жилищни блока. Поради прекъсванията в електроснабдяването в най-големия град на Крим тролейбусите не се движеха. Жителите на града са призовани да използват мобилните си телефони само в спешни случаи, за да пестят батерията и да предотвратят претоварване на мобилната мрежа, а на родителите се препоръчва да оставят децата си у дома.
Украинските въоръжени сили потвърдиха тази сутрин, че през нощта дронове са атакували главната подстанция на електроцентралата в Севастопол. Според медийни съобщения електроснабдяването е прекъснато и в някои други части на Крим след удар с дрон по електроцентрала.