С атаките си Украйна се стреми да изолира Крим от Русия. И очевидно успява. На полуострова вече не се продава бензин, електрозахранването и покупката на храни са ограничени. Туристи и местни масово напускат, пише Deutsche Welle .

В неделя сутринта, 21 юни, Сергей Аксьонов, назначеният от Русия администратор на Крим, отправи пределно ясно послание в социалните мрежи: "Уважаеми жители на Крим, от девет часа продажбите на гориво по бензиностанциите се преустановяват - независимо дали се плаща в брой, с карта или с ваучери. Това важи както за частните, така и за юридическите лица". В дните преди това на окупирания от Русия полуостров бяха въведени лимити за зареждане, а по бензиностанциите се извиваха дълги опашки.

Украйна нанася удари по много направления

Междувременно несигурното положение с горивото се усеща и при доставките за супермаркетите, споделя местна жителка пред германската обществена телевизия АРД. "Днес бях в магазина и чух, че има ограничения за олиото, захарта, ориза и елдата. Трябва да има някаква причина", казва тя.

Властите налагат и други ограничения - летните детски лагери на полуострова например са отменени, официално по съображения за сигурност. Местната жителка, с която е разговаряла телевизия АРД, казва, че не се предоставя никаква друга информация. И не знае как ще вървят нещата оттук нататък.

Причината за всичко това: украинските нападения с дронове. Украинската армия от седмици атакува все по-интензивно енергийната инфраструктура на Крим. Дроновете поразяват нефтени съоръжения и складове за горива, които служат и за обезпечаването на руските войски.

Сухопътната връзка между Русия и Крим, която минава през окупираните украински области, също все по-често става цел на атаки. Въз основа на обществено достъпните данни анализаторите вече са верифицирали над 250 украински нападения - например срещу руски бензиновози или срещу военни автомобили.

Пълна изолация на Крим?

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров вече говори за пълна изолация на Крим и за превръщането на полуострова в "остров".

През последните дни Украйна продължава атаките си срещу логистичните връзки на Русия с Крим. И трите основни моста в северната част на полуострова, които свързват Крим с окупираната от Русия част на Херсонска област бяха сериозно повредени и вече са непроходими. Руснаците се опитват да заменят повредените преходи или с понтонни мостове, или чрез изграждането на временни диги, по които могат да преминават по-леки камиони, но и двете решения водят до значителни логистични затруднения.

На 20 и 21 юни Украйна успешно нанесе удари по цели от двете страни на Кримския мост, което показва, че и този мост е напълно в обсега ѝ и че Русия не е в състояние да отблъсне подобни атаки. От украинските удари бе засегнат и един ферибот, свързващ Крим с континентална Русия, и вече е изведен от експлоатация.

В нощта срещу 23 юни е бил ударен и железопътният мост над Севернокримския канал. Той вече е напълно унищожен, заявиха Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Украинските Сили за специални операции (ССО) публикуваха видео от удара.

"Този ЖП мост беше стратегическа военно-логистична артерия на окупаторите. Обектът беше част от транспортен коридор за преместване на товари, ресурси и военно-материални средства в две ключови направления: от територията на Русия през Крим – за осигуряване на групировката от войски в южно направление, както и вътре в полуострова – за поддържане на функционирането на кримската военна инфраструктура", се казва в съобщението под видеоклипа. Представителите на Руската федерация не коментираха украинските изявления.

Както пише германската обществена телевизия ЦДФ, в резултат на всичко това Крим е практически откъснат от континенталната част на Русия. Освен че продажбата на гориво вече е напълно прекратена, поради недостига на електроенергия са въведени и ротационни прекъсвания на електрозахранването. Германски медии посочват, че на полуострова е започнало масово изселване на туристи и цивилното население: хората се опитват да напуснат района, докато това все още е възможно.

Най-новата атака на Украйна

В нощта срещу сряда, 24 юни, пристанищният град Севастопол е останал без ток след украински атаки с дронове. Енергийната инфраструктура е била засегната и повредена, обяви губернаторът Михаил Развошаев в Телеграм.

По думите му при нощната атака с дронове са били повредени и няколко жилищни блока. Поради прекъсванията в електроснабдяването в най-големия град на Крим тролейбусите не се движеха. Жителите на града са призовани да използват мобилните си телефони само в спешни случаи, за да пестят батерията и да предотвратят претоварване на мобилната мрежа, а на родителите се препоръчва да оставят децата си у дома.

Украинските въоръжени сили потвърдиха тази сутрин, че през нощта дронове са атакували главната подстанция на електроцентралата в Севастопол. Според медийни съобщения електроснабдяването е прекъснато и в някои други части на Крим след удар с дрон по електроцентрала.