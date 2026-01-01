Пожар в сухи треви е гасен в радомирското село Поцърненци. Причината за инцидента е небрежност при боравене с открит огън, съобщиха от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник.

Благодарение на бързата намеса на екипите от Радомир пожарът е локализиран своевременно и щетите са минимални.

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От пожарната отново призоваха гражданите да бъдат изключително отговорни през пожароопасния летен сезон. Според огнеборците високите температури, продължителното засушаване и дори слабият вятър могат за минути да превърнат малък огън в мащабен пожар.

Те напомнят да не се палят стърнища, сухи треви и растителни отпадъци, да не се изхвърлят незагасени цигари и кибритени клечки и да не се пали огън на открито извън определените за това места.

При забелязване на пожар или задимяване гражданите трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112. От пожарната подчертават, че навременното подаване на информация и отговорното поведение са решаващи за ограничаване на щетите и опазването на природата, имуществото и човешкия живот.