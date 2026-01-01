Пожар между пазарджишките села Звъничево и Мокрище е унищожил около 50 декара сухи треви и храсти и още 50 декара люцерна, чийто собственик към момента се установява, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Пазарджик Мирослав Стоянов.

Сигналът за инцидента е подаден малко след 15:00 часа днес. На място са изпратени екипи на пожарната, които са овладели и впоследствие напълно са потушили огъня. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени близо 200 декара житни насаждения, които са били застрашени от разпространението на пожара, уточнява той.

От полицията отправят апел към гражданите да не палят сухи треви и отпадъци, защото високите температури и сухото време създават предпоставки за бързо разпространение на огъня.

По информация на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ през последните 24 часа противопожарните служби в страната са се отзовали на 151 сигнала за произшествия, като са потушили 94 пожара. При инцидентите не са регистрирани загинали или пострадали хора.