За втори път Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отлага произнасянето по дисциплинарното производство срещу и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова, съобщи за БТА говорителят на колегията Калина Чапкънова.

Този път причината беше липса на кворум. Двама от членовете на дисциплинарния състав са си направили отвод и тъй като днес има други членове на колегията, които са отпуск, няма как да бъдат запълнени тези две места.

ВСС отложи извънредната точка за отстраняването на Емилия Русинова

Бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова. Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото, и Кристиян Христов, по времето, в което случаят „Осемте джуджета“ вече е публично известен. Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая, добави Янкулов.

На 8 юли, за първи път, ПК на ВСС отложи за следващо заседание точката за временно отстраняване на Русинова.