Жена на 72 години е починала след пътен инцидент в Хасково, съобщиха от полицията.

Сигналът за произшествието е подаден в 5:15 часа на телефон 112. Инцидентът е станал на кръстовището на булевард „Освобождение“ и улица „Бачо Киро“, където 69-годишен водач на автомобил е блъснал пресичащата на пешеходна пътека 72-годишна жена.

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Пострадалата е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково, където по-късно е починала.

По случая е започнато разследване.