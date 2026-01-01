От "Демокртична България" призоваха държавата за бързи и адекватни действия за пътната сигурност заради войната на пътя.

Тировете карат с абсурдни гуми, заяви Ивайло Мирчев и допълни: „Вижда им се цялата карантия, опасни са, пукат се в движение. Това е опасно за всички пътуващи“.

Затова от „Демократична България“ предлагат промяна в условията на поставяне на ограничителни съоръжения по пътищата.

"Искаме да задействаме държавата и отговорните институции за много бързи адекватни действия относно пътната сигурност", посочи Чило Попов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Попов обясни, че от парламентарната група предлагат да се разгледа спешно предвиденото в наредба от 2024 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която определя ограничаващи условия за поставянето на ограничителни съоръжения. "Предлагаме гамата от съоръжения да бъде разширена, така че да бъде допусната конкуренция, да бъдат допуснати други надеждни продукти, които се влагат в държави, към които уж се стремим и чиято инфраструктура искаме да копираме, като Нидерландия и Германия", посочи той.

Също така класът на устойчивост на задържане да бъде адекватно променен според това, че по тези магистрали пътуват претоварени тирове от 30 тона, добави той.

Предлагаме надпартийно на всички наши колеги от Народното събрание декларация, предвиждаща общи действия, бързо и адекватно да се съберем и да направим план за действие, така че да стимулираме Министерството на регионалното развитие и благоустройството да вземе бързи и адекватни действия по осигуряване на по-добра пътна безопасност, добави Попов.

„Трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който тировете - убийци да не правят това, което се случи в последните седмици“, каза Ивайло Мирчев. Стандартите, освен че в момента не отговарят, обслужват и едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България и са близки до предните управляващи, посочи той.