Мариус Борг Хьойби – синът на норвежката престолонаследница Мете-Марит, беше освободен от затвора и поставен под домашен арест с електронно наблюдение, докато обжалва присъдата си за изнасилване и други тежки престъпления.

Според норвежкото издание VG, 29-годишният Хьойби ще остане под домашен арест през следващите четири седмици. Той ще пребивава в жилище в близост до Скаугум – официалната резиденция на майка му и доведения му баща, престолонаследника Хокон, в община Аскер.

От Кралския дворец отказаха да коментират съдебното решение. Ръководителят на комуникациите на Кралския дом Гури Варпе заяви пред Nettavisen, че престолонаследническата двойка желае да подкрепя Мариус в настоящия труден период.

„Престолонаследникът и престолонаследницата искат да му помогнат в етапа, през който преминава“, каза Варпе.

Мариус Борг Хьойби е син на Мете-Марит от нейна връзка преди брака ѝ с престолонаследника Хокон през 2001 г. Той не е член на кралското семейство с официални функции и не е в линията за наследяване на норвежкия трон.

Хьойби беше задържан в началото на февруари по обвинения в нападение, нарушаване на ограничителна заповед и отправяне на заплахи с нож. Малко по-късно срещу него започна мащабен съдебен процес, по който той беше обвинен по общо 38 пункта, включително за сексуално насилие и изнасилване.

На 15 юни съдът го осъди на четири години затвор, след като го призна за виновен по множество обвинения, сред които две за изнасилване. Освен това му беше наложена двегодишна ограничителна заповед спрямо една от жертвите.

Разследването започна след ареста му през август 2024 г. по сигнал за нападение над млада жена. Впоследствие още няколко негови бивши партньорки отправиха обвинения срещу него, което доведе до значително разширяване на делото.

Хьойби е обжалвал част от присъдата, която все още не е окончателна. При последното му явяване пред Окръжния съд в Осло магистратите прецениха, че съществува риск от нови престъпления, но приеха, че той може да остане под домашен арест с електронна гривна вместо в затвора.

Според NRK опасенията на съда са свързани с възможен контакт с жена, наричана в документите „жената от Фрогнер“, с която Хьойби е имал връзка. Пред съда той заяви, че отношенията им са окончателно приключили.

„Ако някой ден тя се появи на вратата ми, ще се обадя в полицията. Не искам никакъв контакт с нея“, каза той.

Новината идва ден след като норвежкият Кралски дом съобщи, че престолонаследницата Мете-Марит е изписана от болница след успешна трансплантация на бял дроб. През юни дворецът обяви, че операцията е била наложителна заради влошаването на здравословното ѝ състояние вследствие на хроничната белодробна фиброза – нелечимо заболяване, диагностицирано през 2018 г.