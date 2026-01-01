Американските въоръжени сили рано тази сутрин отново наложиха блокада върху иранските пристанища в отговор на атаките на Техеран срещу кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток и в отговор на това Ислямската република нанесе нови удари срещу държави, в които са разположени американски военни сили, предаде Асошиейтед Прес.

Продължаващата от няколко дни размяна удари между двете страни, както и опитите им да установят контрол над морския път, през който в мирно време преминава една пета от световния петрол и природен газ – заплашват отново да въвлекат региона в пълномащабна война, отбелязва агенцията.

САЩ наложиха блокадата за първи път в средата на април, а след това я отмениха в средата на юни, ден след подписването на временното споразумение, което определи 60-дневен срок за преговори по въпроси като ядрената програма на Иран. Преговорите обаче забуксуваха и размяната на удари в протока започна да става все по-интензивна.

САЩ и Иран си размениха удари, Тръмп се отказа от таксата за Ормузкия проток

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп в понеделник обяви, че ще възобнови блокадата, той също така заяви, че ще наложи такса от 20% върху корабите, преминаващи през протока. Той обаче се отказа от плана за събиране на такси часове преди възобновяването на блокадата, позовавайки се на молби от съюзниците на САЩ в Персийския залив.

САЩ нанесоха поредна вълна от удари преди възобновяването на блокадата, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ). Рано тази сутрин в Бахрейн и Кувейт бяха задействани предупреждения за ракетна заплаха, тъй като двете страни бяха подложени на ирански обстрел – нещо, което напоследък се случва ежедневно.

Тръмп заяви в интервю за телевизия „Фокс Нюз“, че през следващите два дни предстоят още американски удари срещу Иран и че до следващата седмица могат да бъдат взети на прицел мостове и електроцентрали, освен ако преговорите не бъдат възобновени. САЩ вече нанесоха удар срещу най-малко един мост в Иран.

Няколко часа след възобновяването на блокадата иранските държавни медии съобщиха за престрелка в протока, без да предоставят подробности.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е нанесъл удари по обекти, които описа като съоръжения за командване и управление, логистика, гориво и военно оборудване, принадлежащи на Петия флот на САЩ в Бахрейн. По думите му това е било в отговор на действията на САЩ в Индийския океан и на опитите им да контролират Ормузкия проток и да ограничат морските транспортни маршрути. КГИР предупреди, че ако Вашингтон се опита да блокира износа на петрол и газ от региона чрез установяване на контрол над морските маршрути, тогава други маршрути, обслужващи интересите на САЩ и съюзниците им, също биха могли да бъдат затворени и заяви, че регионалният износ на енергия ще бъде „за всички

или за никого“.

Адмирал Брад Купър, който оглавява СЕНТКОМ, заяви, че Иран е изстрелял десетки ракети и дронове срещу съседните арабски страни от Персийския залив. „Американските сили държат Иран отговорен за необоснованата агресия, която продължава да застрашава живота на невинни хора“, заяви Купър.

В Арабско море са разположени най-малко 19 американски военни кораба, включително два самолетоносача и един десантен кораб с над 1000 морски пехотинци на борда. СЕНТКОМ също така заяви в публикация в социалните мрежи, че „стотици военни самолети са разположени в целия Близък Изток“.

След като САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, Техеран на практика блокира протока, като атакуваше и заплашваше кораби. Това доведе до скок в цените на петрола, торовете и други стоки.

Неотдавна Иран започна да атакува кораби, преминаващи през протока по маршрут близо до брега на Оман, контролиран от американските въоръжени сили и извън контрола на Техеран, което предизвика най-новите сблъсъци. САЩ заплашиха да отворят отново протока със сила, но експерти твърдят, че за това биха били необходими много повече кораби, както и най-вероятно десетки хиляди войници за сухопътна операция.