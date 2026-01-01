САЩ и Иран предприеха нови атаки срещу интересите си в Персийския залив, след като президентът Доналд Тръмп се отказа от заплахата си да наложи тежки мита върху корабите, преминаващи през Ормузкия проток.

Тръмп обеща да въведе отново морска блокада на иранските пристанища, която трябваше да влезе в сила тази вечер. Той обаче заяви, че споразумение чрез преговори все още е възможно, въпреки че сраженията ескалираха до мащаби, невиждани от примирието през април.

Иран съобщи за нови удари по своя остров Кешм в Персийския залив, разположен в стратегическия Ормузки проток – ключовият транспортен канал за петрол и газ от Персийския залив, който от началото на войната е до голяма степен блокиран от Техеран.

Съобщението дойде, след като американските въоръжени сили заявиха, че са нанесли удари по цели в цял Иран, включително в пристанищните градове Бушер и Бандар Абас, за да „намалят способността на Иран да атакува търговското корабоплаване“, предаде АФП.

Местните власти съобщиха, че САЩ са нанесли удари по „четири обекта“ в Бушер – където се намира единствената гражданска атомна електроцентрала в Иран – както и в иранска гранична зона в близост до Ирак и Кувейт.

Иран отговори, като атакува два кораба в омански води в Ормузкия проток, при което загина член на екипажа, според властите в Обединените арабски емирства.

Норвежки танкер също е бил засегнат от експлозия, причинена от неидентифицирано устройство край оманското крайбрежие рано днес, съобщи компанията за кризисно реагиране MTI Network.

Докато атаките във водния път продължаваха, Тръмп обяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през него, която обяви ден по-рано, и я заменя с търговски споразумения със съюзниците от Персийския залив.

„Реших да заменя 20-процентната такса за възстановяване на разходите на САЩ с търговски и инвестиционни споразумения, които различните държави от Персийския залив ще сключат със Съединените щати“, написа Тръмп в платформата си Truth Social.

Иранският външен министър Абас Арагчи се подигра със заплахата на Тръмп, преди да продължат атаките между двете отдавна враждуващи страни да продължат.