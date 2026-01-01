Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ възобновяват морската блокада срещу Иран и ще таксуват с 20% от стойността им всички товари, превозвани през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Тези коментари идват, след като Техеран обяви по-рано, че е затворил протока до второ нареждане.

Тръмп каза още, че САЩ ще приложат обявените мерки незабавно, без да съобщи повече подробности.

Една пета от световните доставки на петрол и газ минаваше през Ормузкия проток, преди Иран да установи контрол над него след началото на войната, отбелязва Асошиейтед прес.

Тръмп обяви блокада на Ормузкия проток

След като в събота обяви затварянето на водния път вследствие на това, което описа като "неразрешен транзит", Техеран заяви в неделя, че преминаването остава преустановено и че разрешителни ще бъдат издадени веднага щом бъдат възстановени "стабилността и спокойствието".

"Имахме споразумение. Беше сключено споразумение, а после те го нарушиха. Те винаги го нарушават. Имахме 10 споразумения с тези хора, така че просто ще ги ударим много силно", заяви Тръмп.

Иранската Революционна гвардия днес заяви в изявление, че единственият начин за възстановяване на редовния корабен трафик през протока е да се сложи край на военните интервенции на САЩ във водния път, и предупреди, че "продължаващата намеса може да доведе до по-големи инциденти в глобалния нефтен и газов сектор".