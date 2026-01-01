Президентът Илияна Йотова присъства на археологическия комплекс Перперикон, където ще разгледа новите открития в скалния град. Тя бе посрещната от научния ръководител на проучванията проф. Николай Овчаров, по чиято покана Йотова ще посети комплекса, и ще се срещне с екипа му.

"Аз не познавам друго място в Европа, в което 7 периода могат да се видят в дълбочина и 5 религиозни цивилизации. Това, което трябва повече на Перперикон е повече реклама и повече известност, друго такова място в Европа няма, няма друг такъв археологически обект в Европа", каза тя.

Според нея мястото има особена енергия и е нужно да се разкаже повече за тази "свещена земя". Тя бе запитана сигурна дестинация ли е за туристите България, след като Иран препотвърди нотата си. "Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения, няма никакви заплахи от страна на конфликтите, продължавам да смятам, че за разлика от други страни и курорти, всички са добре дошли тук, ще намерят и спокойствието, което е необходимо за почивка и добрите условия", обясни тя.

"Категорична съм, че в момента България има едни от най-сигурните граници в ЕС, още повече, че ние сме външна граница на съюза, трябва да бдим много внимателно с нашите европейски партньори", каза президентът. По отношение на последните събития в Испания и наплива на хиляди мигранти в Сеута, тя припомни, че преди години е имало подобни инциденти и страната е била първата, започнала да изгражда стени.

Според нея потокът от туристи у нас намалява по обективни причини, свързани с отмяна на полети заради конфликта в Близкия Изток, тя допълни, че тези обстоятелства засягат културния туризъм като цяло.

Тя отговори отрицателно на въпрос, смята ли, че България е загубила възможността да е мост между Близкия Изток и Западна Европа.

"На България й липсва реклама като цяло. Не говоря за клипове, които нищо не означават и мога да се съмнявам в тяхната художествена и творческа стойност, моята молба е археолози и учени да разказват за това място", изтъкна президентът.

Масивен каменен саркофаг от римската епоха е новото откритие на Перперикон, което ще бъде представено днес. Ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров каза, че съоръжението ще бъде отворено днес и припомни, че находката идва след разкриването на каменен мавзолей тип „ротонда“ от късноримската епоха.

Ще направя всичко възможно да не се допусне отново да замразят парите за археология, отново министри като Асен Василев да вземат парите на българската археология и българските музеи, каза президентъ.

Изказването ѝ бе по повод писмено предложение, което ѝ връчи проф. Николай Овчаров, за продължаване на финансирането на петте приоритетни обекта, които ежегодно получават държавни средства за разкопки. Документът бе предоставен по молба на директорите на регионалните музеи, на чиято територия са обектите.