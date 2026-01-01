Продължава мащабната акция на полицията в Пловдив заради сигнал за евентуално източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ „Св. Георги“.

Задържани общо 10 души. Сред тях е и началникът на Клиниката по ревматология в университетската болница проф. д-р Мариела Генева-Попова, която е и декан на Медицинския факултет на МУ-Пловдив.

Всички са в ареста за 24 часа. Освен Клиниката по ревматология и Клиниката по нефрология в Университетската болница „Св. Георги“, са били претърсени и два медицински центъра - в Пловдив и в Карлово.

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Дейността на двете отделения в "Свети Георги" беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат. Според източници на NOVA , близки до разследването, от Здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години.

От ръководството на Университетската болница „Св. Георги“ съобщиха, че оказват пълно съдействие на проверяващите органи. В тяхна позиция се посочва: „Дълбоко сме обезпокоени, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето и спокойствието на хората, застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятства хоспитализацията на пациентите и създава допълнително безпокойство за тях и техните близки“.

БТА

Към момента продължават действията на разследващите, които проверяват сигнала и събират доказателства по случая. Очаква се по-късно да стане ясно дали на някого от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения.