Началникът на Клиниката по ревматология в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова, която е и декан на Медицинския факултет на МУ - Пловдив, е отведена за разпит при акцията на "Икономическа полиция" в УМБАЛ "Св. Георги". 10 души са задържани, научи NОVA.

БТА

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Операцията на униформените разследва крупно източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Полиция изнесе папки от ревматологията в Пловдив, акцията продължава и в нефрологията.

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Под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив се извършва разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК вследствие на извършени фиктивни хоспитализации.

Акцията е проведена под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив и съвместно с представители на Министерството на здравеопазването в София, съобщиха от прокуратурата.

Акцията е осъществена в две клиники към пловдивска болница и два медицински центъра - в Пловдив и Карлово във връзка с разследване по горепосоченото деяние. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово.

Иззети са веществени доказателства - медицинска документация, компютри и други. Към настоящия момент във връзка с разследването са задържани 10 лица.

Припомняме, че униформени влязоха в Клиниката по ревматология и Клиниката по нефрология. Дейността на двете медицински отделения беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат, докато не завършат дейностите на разследващите.

БТА

Множество документи вече са иззети и се проверяват.

БТА

БТА

От УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив излязоха с официална позиция относно проверките днес. Изпълнителен директор на лечебното заведение - проф. д-р Карен Джамбазов – изразява безпокойството си, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето на хората, както и че така се застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес.

Ето и цялата позиция без редакторска намеса:

"Във връзка със засиленото полицейско присъствие на територията на База 1 (бул. „Васил Априлов“ № 15), УМБАЛ „Свети Георги“ уведомява, че към настоящия момент в лечебното заведение не е постъпвала информация от компетентните органи относно предмета и обхвата на извършваните проверки. УМБАЛ „Свети Георги“ оказва пълно съдействие на проверяващите органи.

Дълбоко сме обезпокоени, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето и спокойствието на хората, застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятства хоспитализации на пациенти и създава допълнително безпокойство у тях и техните близки.

Основен приоритет за нас остават здравето, животът и непрекъснатата медицинска грижа".