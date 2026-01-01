На тези избори демократите на България бяха силно подценени от управляващите, от социологическите агенции и от медиите, това заяви лидерът на ДСБ Радан Кънев относно анализа на резултатите, като благодари на всички хора, излезли да гласуват и в частност на тези, дали подкрепата си за кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев.

100% паралелно преброяване: Йотова и Гюров отиват на балотаж при катастрофално ниска избирателна активност

"Ние видяхме една сериозна мобилизация на фона на крайно грозна, негативна, разделяща кампания от действащия президент, мобилизация на хората, които искат силна, европейска България, на хора, които искат България да бъде европейска държава с баланс на властите, които искат коректив на едноличната, изпълнителна власт", каза още Кънев.

"Има огромен срив на доверие на избирателите относно управляващите", допълни съпредседателят на ДБ Божидар Божанов за рекордно ниската избирателна активност. Той посочи, че Илияна Йотова е получила около 900 000 гласа по-малко, отколкото "Прогресивна България" получи на последните избори. По думите му това е много ясен знак от страна на българските граждани за "несправянете с проблемите, пред които тя е изправена".

"Това е първото полувреме, предстои още по-трудно второ полувреме - постоянен фокус, активна работа и сериозен дебат, който да представи позициите им пред българските граждани. Подкрепа трябва да се търси именно от българските граждани", посочи още той.

"Андрей Гюров подходи към тази кампания като към кампания, насочена към всеки български гражданин. Той не е търсил дори нашата подкрепа. Ние го подкрепихме, защото нашите избиратели искаха той да бъде кандидат. В този смисъл смятам, че той ще търси, а ние ще продължим да търсим подкрепата на всеки български гражданин, независимо дали е гласувал на първия тур или е подкрепил някой от другите кандидати", заяви съпредседателят на "Да, България".

Той изтъкна, че според екзитполовете част от избирателите на ГЕРБ са взели решение да подкрепят Андрей Гюров. "Благодарим им за това и се надяваме през тази седмица най-накрая да се състои дебатът, за който Андрей Гюров призоваваше през цялата кампания. Така българските граждани ще могат да вземат информирано решение кой е най-достоен да бъде президент на България", допълни той.