Ниската избирателна активност най-вероятно се дължи на това, че хората след изборите на 19 април си помислиха, че са си върнали обратно държавата и няма нужда да се притесняват, това заяви Емил Стоименов, съпредседател на предизборния щаб на кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев с първи коментар за резултатите от изборите.

Exit poll: Йотова и Гюров отиват на балотаж при катастрофално ниска избирателна активност

По думите му "далеч все още не е върната държавата и тази битка предстои".

От щаба посочиха, че в момента правят анализ какво е можело да се направи по-добре и да се достигне до повече хора.

„Предстои пълна мобилизация в цялата страна. Ще проведем колкото се може повече срещи и призоваваме хората да гласуват масово, за да си върнем изцяло държавността“, заяви Стоименов.

По думите му все още е рано да се каже дали щабът ще поиска официална подкрепа от други политически сили, тъй като няма данни от паралелното преброяване. „На този етап очакваме резултатите от паралелното преброяване. Със сигурност ще се обърнем към всички граждани, независимо към коя политическа партия принадлежат“, посочи той.

Стоименов предупреди и за риска от съмнения в легитимността на следващия президент при ниска избирателна активност на балотажа.

„Обществото сякаш забрави, че само преди година ни управляваше сглобка с Пеевски. В момента виждаме една нормалност, но тя все още не е завършена. Трябва масово да излезем да гласуваме на 1 ноември, за да изберем Илияна Йотова за пълен мандат и да върнем изцяло нормалността в държавата“, заяви съпредседателят на щаба.