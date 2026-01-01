Номинациите за 69-ите награди "Грами" бяха обявени в понеделник, като ново поколение жени музиканти оглави списъка с отличените, но големи икони като Пол Маккартни, Мадона, "Ролинг Стоунс" и покойната Доли Партън също получиха сериозно признание, предава CNN.
Българската певица DARA и нейният хит "Bangaranga" обаче не успяха да намерят място сред номинираните. Въпреки че песента, с която тя спечели "Евровизия 2026", беше подадена за разглеждане в четири категории ("Запис на годината", "Песен на годината", "Най-добро поп соло изпълнение" и "Най-добър нов изпълнител"), изпълнителката остана извън окончателния списък на Американската звукозаписна академия, посочва Vesti.bg
Британската певица и автор на песни Raye се превърна в най-номинирания изпълнител тази година, събирайки 11 номинации, а испанската изпълнителка Росалия и кънтри звездата Ела Лангли не останаха много по-назад с респективно девет и седем номинации.
Миранда Ламбърт, Оливия Родриго и Фийби Бриджърс получиха по седем номинации, докато Бруно Марс, Леон Томас и Оливия Дийн (носителка на приза за най-добър нов изпълнител от миналата година) получиха по шест.
Кой друг влезе в историята?
Бионсе, която записа зашеметяващата 100-тна номинация за "Грами". Вече най-номинираният артист в историята на наградите, Кралица Би получи последното си отличие за песента "Morning Dew (Donk)" в категорията за най-добро ар енд би соло изпълнение.
Тазгодишната церемония ще се излъчва на живо по телевизия ABC и ще се предава едновременно в стрийминг платформите Hulu и Disney+ от зала Crypto.com Арена" в Лос Анджелис на 7 февруари.
Подборка от номинациите можете да видите по-долу. Пълният списък с номинираните може да бъде намерен на уебсайта на Звукозаписната академия.
АЛБУМ НА ГОДИНАТА
► "Lost Weekend" - Фийби Бриджърс
► "The Art of Loving" - Оливия Дийн
► "Dandelion" - Ела Лангли
► "The Romantic" - Бруно Марс
► "This Music May Contain Hope." - Raye
► "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" - Оливия Родриго
► "Lux" - Росалия
► "The Life of a Showgirl" - Тейлър Суифт
ПЕСЕН НА ГОДИНАТА
► "Berghain" (Росалия, Бьорк, Ив Тюмор)
► "Choosin’ Texas" (Ела Лангли)
► "The Cure" (Оливия Родриго)
► "Hate That I Made You Love Me" (Ариана Гранде)
► "I Knew It, I Knew You (From ‘Toy Story 5’)" (Тейлър Суифт)
► "Man I Need" (Оливия Дийн)
► "Risk It All" (Бруно Марс)
► "Where Is My Husband!" (Raye)
ЗАПИС НА ГОДИНАТА
► "Man I Need" - Оливия Дийн
► "Choosin’ Texas" - Ела Лангли
► "I Just Might" - Бруно Марс
► "Where Is My Husband!" - Raye
► "The Cure" - Оливия Родриго
► "Berghain" - Росалия, Бьорк, Ив Тюмор
► "The Fate of Ophelia" - Тейлър Суифт
► "Dracula" - Тейм Импала, Джени
НАЙ-ДОБЪР НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛ
► Анжин дьо Поатрин
► Гийс
► Ела Лангли
► Слейтър
► Сиена Спиро
► Дон Толивър
► Реми Улф
► Дъ Уомак Систърс
НАЙ-ДОБРО ПОП СОЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ
► "Man I Need" - Оливия Дийн
► "Risk it All" - Бруно Марс
► "Where is My Husband!" - Raye
► "The Cure" - Оливия Родриго
► "Sauvignon Blanc" - Росалия
НАЙ-ДОБРО ПОП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДУЕТ ИЛИ ГРУПА
► "Runway" - Лейди Гага, Доучи
► "Bring Your Love" - Мадона, Сабрина Карпентър
► "Click Clack Symphony." - Raye, Ханс Цимер
► "The Life of a Showgirl" - Тейлър Суифт, Сабрина Карпентър
► "Dracula" - Тейм Импала, Джени
НАЙ-ДОБЪР РАП АЛБУМ
► "Dillagence II" - Бъста Раймс, Джей Дила
► "Am I the Drama?" - Карди Би
► "God Gotta Afro & Gold Hoops" - Рапсоди
► "Octane" - Дон Толивър
► "Everything is a Lot." - Уейл
► "Bully - Deluxe" - Кание Уест (Йе)
НАЙ-ДОБРО РАП ИЗПЪЛНЕНИЕ
► "Good Flirts" - Бейби Кийм с участието на Кендрик Ламар и Момо Бойд
► "Erritime" - Карди Би
► "Run It Back" - Де Ла Соул с участието на Нас
► "Let ’Em Know" - Ти Ай
► "Body" - Дон Толивър
НАЙ-ДОБЪР ТРАДИЦИОНЕН КЪНТРИ АЛБУМ
► "Clovis" - Чарли Крокет
► "50 Years from Home: Down at the Borderline" - Винс Гил
► "Banks of the Trinity" - Коди Джонсън
► "Workin’ Man: Willie Sings Merle" - Уили Нелсън
► "Once Upon a Second Time Around" - Чарли Уоршам
НАЙ-ДОБРО КЪНТРИ СОЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ
► "The Whole World" - Винс Гил
► "Choosin’ Texas" - Ела Лангли
► "Dry Spell" - Кейси МъсгRayeвс
► "Can’t Sit Still" - Лейни Уилсън
► "Gary" - Стивън Уилсън-младши
НАЙ-ДОБЪР РОК АЛБУМ
► "Vol. II" - Анжин дьо Поатрин
► "Your Favorite Toy" - Фу Файтърс
► "The Wow! Signal" - Мюз
► "Foreign Tongues" - Ролинг Стоунс
► "Frozen Charlotte" - Джак Уайт
НАЙ-ДОБРО РОК ИЗПЪЛНЕНИЕ
► "Sarniezz" - Анжин дьо Поатрин
► "Lost Boys" - Фийби Бриджърс
► "Trinidad" - Гийс
► "What’s Wrong with Me" - Оливия Родриго, Робърт Смит
► "In the Stars" - Ролинг Стоунс
НАЙ-ДОБЪР АР ЕНД БИ АЛБУМ
► "Brown (The Chocolate Edition)" - Крис Браун
► "When the City Sleeps" - Алекс Айсли
► "Kehlani" - Келани
► "Saturday Night" - Пи Джей Мортън
► "To Whom It May Concern" - Джил Скот
НАЙ-ДОБРО АР ЕНД БИ СОЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ
► "Morning Dew Donk" - Бионсе
► "Out The Window" - Келани
► "Let Me" - Виктория Моне
► "Pressha" - Джил Скот
► "What You Need" - Темс
НАЙ-ДОБРО АЗИАТСКО ПОП МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
► "Sunset Kiss" - Бейбиметъл, Полифия
► "Unang Kilig" - Бини
► "Bang Bang" - Айв
► "404 (New Era)" - Киикии
► "Yes" - Лиса
► "Visa" - Ес Би 19