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Номинациите за 69-ите награди "Грами" бяха обявени в понеделник, като ново поколение жени музиканти оглави списъка с отличените, но големи икони като Пол Маккартни, Мадона, "Ролинг Стоунс" и покойната Доли Партън също получиха сериозно признание, предава CNN.

Българската певица DARA и нейният хит "Bangaranga" обаче не успяха да намерят място сред номинираните. Въпреки че песента, с която тя спечели "Евровизия 2026", беше подадена за разглеждане в четири категории ("Запис на годината", "Песен на годината", "Най-добро поп соло изпълнение" и "Най-добър нов изпълнител"), изпълнителката остана извън окончателния списък на Американската звукозаписна академия, посочва Vesti.bg

Британската певица и автор на песни Raye се превърна в най-номинирания изпълнител тази година, събирайки 11 номинации, а испанската изпълнителка Росалия и кънтри звездата Ела Лангли не останаха много по-назад с респективно девет и седем номинации.

Миранда Ламбърт, Оливия Родриго и Фийби Бриджърс получиха по седем номинации, докато Бруно Марс, Леон Томас и Оливия Дийн (носителка на приза за най-добър нов изпълнител от миналата година) получиха по шест.

Кой друг влезе в историята?

Бионсе, която записа зашеметяващата 100-тна номинация за "Грами". Вече най-номинираният артист в историята на наградите, Кралица Би получи последното си отличие за песента "Morning Dew (Donk)" в категорията за най-добро ар енд би соло изпълнение.

Тазгодишната церемония ще се излъчва на живо по телевизия ABC и ще се предава едновременно в стрийминг платформите Hulu и Disney+ от зала Crypto.com Арена" в Лос Анджелис на 7 февруари.

Подборка от номинациите можете да видите по-долу. Пълният списък с номинираните може да бъде намерен на уебсайта на Звукозаписната академия.

АЛБУМ НА ГОДИНАТА

► "Lost Weekend" - Фийби Бриджърс

► "The Art of Loving" - Оливия Дийн

► "Dandelion" - Ела Лангли

► "The Romantic" - Бруно Марс

► "This Music May Contain Hope." - Raye

► "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" - Оливия Родриго

► "Lux" - Росалия

► "The Life of a Showgirl" - Тейлър Суифт

ПЕСЕН НА ГОДИНАТА

► "Berghain" (Росалия, Бьорк, Ив Тюмор)

► "Choosin’ Texas" (Ела Лангли)

► "The Cure" (Оливия Родриго)

► "Hate That I Made You Love Me" (Ариана Гранде)

► "I Knew It, I Knew You (From ‘Toy Story 5’)" (Тейлър Суифт)

► "Man I Need" (Оливия Дийн)

► "Risk It All" (Бруно Марс)

► "Where Is My Husband!" (Raye)

ЗАПИС НА ГОДИНАТА

► "Man I Need" - Оливия Дийн

► "Choosin’ Texas" - Ела Лангли

► "I Just Might" - Бруно Марс

► "Where Is My Husband!" - Raye

► "The Cure" - Оливия Родриго

► "Berghain" - Росалия, Бьорк, Ив Тюмор

► "The Fate of Ophelia" - Тейлър Суифт

► "Dracula" - Тейм Импала, Джени

НАЙ-ДОБЪР НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛ

► Анжин дьо Поатрин

► Гийс

► Ела Лангли

► Слейтър

► Сиена Спиро

► Дон Толивър

► Реми Улф

► Дъ Уомак Систърс

НАЙ-ДОБРО ПОП СОЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ

► "Man I Need" - Оливия Дийн

► "Risk it All" - Бруно Марс

► "Where is My Husband!" - Raye

► "The Cure" - Оливия Родриго

► "Sauvignon Blanc" - Росалия

НАЙ-ДОБРО ПОП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДУЕТ ИЛИ ГРУПА

► "Runway" - Лейди Гага, Доучи

► "Bring Your Love" - Мадона, Сабрина Карпентър

► "Click Clack Symphony." - Raye, Ханс Цимер

► "The Life of a Showgirl" - Тейлър Суифт, Сабрина Карпентър

► "Dracula" - Тейм Импала, Джени

НАЙ-ДОБЪР РАП АЛБУМ

► "Dillagence II" - Бъста Раймс, Джей Дила

► "Am I the Drama?" - Карди Би

► "God Gotta Afro & Gold Hoops" - Рапсоди

► "Octane" - Дон Толивър

► "Everything is a Lot." - Уейл

► "Bully - Deluxe" - Кание Уест (Йе)

НАЙ-ДОБРО РАП ИЗПЪЛНЕНИЕ

► "Good Flirts" - Бейби Кийм с участието на Кендрик Ламар и Момо Бойд

► "Erritime" - Карди Би

► "Run It Back" - Де Ла Соул с участието на Нас

► "Let ’Em Know" - Ти Ай

► "Body" - Дон Толивър

НАЙ-ДОБЪР ТРАДИЦИОНЕН КЪНТРИ АЛБУМ

► "Clovis" - Чарли Крокет

► "50 Years from Home: Down at the Borderline" - Винс Гил

► "Banks of the Trinity" - Коди Джонсън

► "Workin’ Man: Willie Sings Merle" - Уили Нелсън

► "Once Upon a Second Time Around" - Чарли Уоршам

НАЙ-ДОБРО КЪНТРИ СОЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ

► "The Whole World" - Винс Гил

► "Choosin’ Texas" - Ела Лангли

► "Dry Spell" - Кейси МъсгRayeвс

► "Can’t Sit Still" - Лейни Уилсън

► "Gary" - Стивън Уилсън-младши

НАЙ-ДОБЪР РОК АЛБУМ

► "Vol. II" - Анжин дьо Поатрин

► "Your Favorite Toy" - Фу Файтърс

► "The Wow! Signal" - Мюз

► "Foreign Tongues" - Ролинг Стоунс

► "Frozen Charlotte" - Джак Уайт

НАЙ-ДОБРО РОК ИЗПЪЛНЕНИЕ

► "Sarniezz" - Анжин дьо Поатрин

► "Lost Boys" - Фийби Бриджърс

► "Trinidad" - Гийс

► "What’s Wrong with Me" - Оливия Родриго, Робърт Смит

► "In the Stars" - Ролинг Стоунс

НАЙ-ДОБЪР АР ЕНД БИ АЛБУМ

► "Brown (The Chocolate Edition)" - Крис Браун

► "When the City Sleeps" - Алекс Айсли

► "Kehlani" - Келани

► "Saturday Night" - Пи Джей Мортън

► "To Whom It May Concern" - Джил Скот

НАЙ-ДОБРО АР ЕНД БИ СОЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ

► "Morning Dew Donk" - Бионсе

► "Out The Window" - Келани

► "Let Me" - Виктория Моне

► "Pressha" - Джил Скот

► "What You Need" - Темс

НАЙ-ДОБРО АЗИАТСКО ПОП МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

► "Sunset Kiss" - Бейбиметъл, Полифия

► "Unang Kilig" - Бини

► "Bang Bang" - Айв

► "404 (New Era)" - Киикии

► "Yes" - Лиса

► "Visa" - Ес Би 19

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