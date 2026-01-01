Лидерът на МЕЧ и кандидат за президент Радостин Василев призова избирателите на формацията да не подкрепят Илияна Йотова на евентуалния балотаж. Той коментира и ниската избирателна активност, която според него е резултат от разочарованието на гражданите от управлението на „Прогресивна България“. Изявлението му дойде след първите данни от паралелното преброяване, според които кандидатпрезидентската двойка Радостин Василев – Красимир Манов заема четвърто място с 4% подкрепа от първия тур на президентските избори.

„Тази избирателна активност е плод на разочарованите български граждани предимно към управлението в момент ана „Прогресивна България“ и тя се отразява на резултата, който има г-жа Йотова“, каза Василев.

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Той изказа благодарност към всички български граждани, които са гласували днес. „В такава ниска избирателна активност политическите ядра оказват сериозно влияние, но ние показваме стабилност и израстване на последните избори“, съобщи още Василев.

„Разочарованието на българските граждани води до това, че си остават вкъщи, а не избират алтернативен кандидат. Алтернативата, която беше наложена, в крайна сметка относително изненадващо може да се окаже, че г-жа Йотова е изпреварена“, коментира предварителните резултати Радостин Василев.

Лидерът на МЕЧ категорично заяви на своите избиратели да не гласуват за Илияна Йотова на балотажа. „Това не са малко избиратели и сигурно няма да бъдат решаващи, но бихме ги посъветвали да гласуват по съвест, но в никакъв случай за Илияна Йотова. Тоест или гласуват за Андрей Гюров или си остават вкъщи. Аз съм изправен пред сериозна дилема дали да гласувам, за да не давам лош пример - ще кажа, че ще опитам да отида да гласувам“, сподели Радостин Василев.