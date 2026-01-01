Първи коментар на лидера на МЕЧ Радостин Василев след вота в неделя.

"104 506 българи подкрепиха каузата на МЕЧ! Това е много силен резултат, особено в тази политическа обстановка.

Малко не ни достигна, за да сме част от Народното Събрание в така ключов за държавата момент. Щяхме да сме изключително нужни за отстояване на истината и справедливостта. Тепърва идва времето на МЕЧ!", написа той.

Благодаря на всички, които ни подкрепиха и ни вярват. Няма да ви предадем. Благодаря и на всички, които гласуваха по съвест.

Успех на победителя и партиите, които са част от Народното Събрание. Те носят огромна отговорност пред българския народ! Да живее България!", пише още Василев.

Според данните на ЦИК при 100% обработени протоколи МЕЧ остава малко под прага от 4% – 3.225%