Първото посещение на китайския лидер Си Дзинпин в Северна Корея от седем години не беше само протоколно събитие, изпълнено с реторика за историческите връзки между двете страни и дългогодишния им съюз, пише CNN.

Двудневната визита беше и възможност Си Дзинпин да очертае визията си за бъдещето на отношенията с Пхенян в контекста на засилващото се глобално напрежение.

„В лицето на дълбоките промени, невиждани от един век“, двете страни трябва да „открият по-светла перспектива за социалистическата кауза на двете страни, както и за регионалния мир и развитие“, заяви Си Дзинпин по време на разговорите със севернокорейския лидер Ким Чен Ун в Пхенян.

Китайският президент посочи, че Пекин е готов да разшири сътрудничеството в сфери като търговия, селско стопанство, инфраструктура, наука и технологии и здравеопазване. Той допълни, че Китай ще засили „стратегическата координация“ и обмена във военната сфера, дипломацията и правоприлагането.

Това представлява по-конкретна рамка в сравнение с визията, която Си представи при предишната си среща с Ким през 2019 г., сочат сравнения с официалните изявления на Пекин.

Прави впечатление и липсата на ключовата формулировка за подкрепа на „денуклеаризацията на Корейския полуостров“, която беше част от предишни позиции на Китай.

Това може да се тълкува като дипломатически сигнал и потенциална политическа промяна в подхода на Пекин спрямо ядрената програма на Северна Корея, която продължава да се развива въпреки международните санкции.

БТА

Според анализатори този завой отразява новата геополитическа среда – засилваща се конкуренция със САЩ и все по-тесни отношения между Пхенян и Москва.

Посещението на Си идва и в момент, в който Китай засилва дипломатическата си активност на международната сцена, представяйки се като стабилизираща сила в глобалната политика.

Пхенян, от своя страна, определи визитата като знак за „най-високо ниво на приятелство“ между двете страни. Китай остава основен икономически и дипломатически партньор на Северна Корея, а двете държави традиционно описват отношенията си като „изковани в кръв“ по време на Корейската война.

Въпреки публичната демонстрация на близост, анализатори отбелязват, че Пекин се стреми да запази влиянието си върху Пхенян на фона на засилващото се сближаване между Северна Корея и Русия.